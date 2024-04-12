Погода в Україні в п'ятницю, 12 квітня — прогноз від синоптиків

Діти бавляться на природі навесні. Фото ілюстративне: pexels.com

Погода в Україні у п'ятницю, 12 квітня, буде хмарною із проясненнями. У південно-східних областях вдень невеликі дощі та грози, а в інших регіонах опадів не очікується.

Про це 11 квітня повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта із прогнозами Українського гідрометеорологічного центру

Вітер переважно північно-західний дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Уночі стовпчики термометрів опустяться до +8...+13 °С, а в північній та північно-західній частинах України — до +4...+9 °С. Удень потеплішає до +15...+20 °С. У південних, східних, більшості центральних областей та Криму стовпчики термометрів піднімуться до +21...+26 °С. У Карпатах уночі температура триматиметься в межах від +3 °С до +8 ° С, а вдень — від +10 °С до +15 °С.

На Київщині температура вночі становитиме +4...+9 °С, а вдень +15...+20 °С. У Києві вночі буде близько +7...+9 °С, а вдень від +17 °С до +19 °С. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Протягом доби буде хмарно із проясненнями, опадів не очікується.

Попередження про пожежну небезпеку

Карта пожежної небезпеки по областях України від Українського гідрометеорологічного центру

По всій Україні, крім Криму, Закарпатської, Волинської, Рівненської та Житомирської областей, буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

Карта від Українського гідрометеорологічного центру: в яких областях очікуються небезпечні гідрологічні явища

Унаслідок утримання високих рівнів води та їх незначного підвищення на Десні вище Чернігова триватиме:

на Десні затоплення заплавних територій та доріг на заплаві з порушенням транспортного сполучення з окремими селами у Новгород-Сіверському, Корюківському, Ніжинському, Чернігівському районах Чернігівської області (І рівень небезпеки — жовтий);

на Верхньому Дніпрі (в межах країни) утримуватиметься затоплення заплави з порушенням транспортного сполучення ряду прирічкових сіл водами Сожу (за даними ДСНС) і Дніпра у Чернігівському районі Чернігівської області (ІІ рівень небезпеки — помаранчевий).

Внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження ріки Дніпро в старе природне русло рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки — коричневий).

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозами народного синоптика, у п'ятницю, 12 квітня, в Україні буде тепло. Температура повітря впродовж дня становитиме +16...+21 °С, на Дніпропетровщині — до +24 °С, на півдні від +22 °С до 26 °С, а у східних областях — від +25 °С до +27 °С.

Вітер дутиме з північного заходу, переважно помірний, а в північних областях може бути сильним.

Антициклональний характер погоди в Україні втримається — без опадів, але хвіст атмосферного фронту зумовить періодичні дощі на південному сході, Приазов'ї та в Криму.

У Києві 12 квітня спеки не буде. Очікується весняна погода, без опадів та +18 °С.

"Оскільки вночі, вранці та ввечері значно свіжіше, мінімально передбачається +8...11 °С, то плащ одягніть — носити в руках не доведеться", — рекомендує Наталка Діденко.

Нагадаємо, нещодавно одесити спостерігали над містом сонячний німб. Таке незвичне явище може свідчити про зміни в погоді та називається сонячним гало.

А у Львові у вівторок, 9 квітня, зафіксували температурний рекорд. Там удень повітря прогрілося до +25,8 °С. Востаннє таке тепло у квітні у Львові було у 1986 році. Тоді вдень стовпчики термометрів піднялися до +24,7 °С.