Погода в Украине в среду, 17 апреля — прогноз от синоптиков

Люди под зонтиками. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Погода в Украине в среду, 17 апреля, всюду, кроме юго-восточной части, будет облачной. Днем на севере страны ожидаются умеренные дожди. В Винницкой области и Черкасской областях пройдут значительные дожди.

Об этом 16 апреля сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта с прогнозами Украинского гидрометеорологического центра

Ветер преимущественно северный будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. На юге и востоке страны ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 7–12 метров в секунду, а его порывы местами будут достигать 15–20 метров в секунду.

Столбики термометров на западе, севере, Винницкой и Черкасской областях ночью опустятся до +9...+9 °С, а днем поднимутся до +8...+13 °С. На остальных территориях ночью будет +10...+15 °С, в днем +21...+26 °С, в Полтавской и Кировоградской областях +17...+22 °С. На высокогорье Карпат ночью сильный, а днем умеренный снег. Температура в течение суток будет возобновлять около 0 °С.

В Киевской области температура ночью будет +4...+9 °С, а днем +8...+13 °С. В Киеве ночью будет +7...+9 °С, а днем около +10 °С. Северный ветер будет дуть со скоростью 7–10 метров в секунду. В течение суток ожидается умеренный, а днем местами сильный дождь.

Предупреждение о пожарной и гидрологической опасностях

Карта "Пожарная опасность в Украине" от Украинского гидрометеорологического центра

В Кировоградской и Полтавской областях будет высокий уровень пожарной опасности.

Карта "Гидрологическая ситуация в Украине" от Украинского гидрометеорологического центра

В связи с содержанием высоких уровней воды и повышения их на Десне выше Чернигова будет продолжаться:

затопление пойменных территорий и дорог на пойме с нарушением транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Корюковском, Нежинском, Черниговском районах Черниговской области (I уровень опасности — желтый);

на Верхнем Днепре (в пределах страны) будет удерживаться затопление поймы с нарушением транспортного сообщения ряда речных сел водами Сожа (по данным ГСЧС) и Днепра в Черниговском районе Черниговской области (II уровень опасности — оранжевый).

В связи с возможными значительными осадками в Карпатском регионе, ожидается повышение уровней воды на реках над уровнями, которые зафиксировали в 08:00 15 апреля:

на 0,3–1,3 метра на реках Прут, Сирет (Ивано-Франковская, Черновицкая области), реках бассейна Днестра (Ивано-Франковская область) и реках Закарпатья;

на 0,2–0,8 метра на реках суббассейна Сана и бассейна Днестра (Львовская область).

В результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое природное русло, уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности — коричневый).

Негативных последствий в результате этих изменений не ожидается.

Прогноз погоды от Наталки Диденко.

По прогнозам народного синоптика, в среду, 17 апреля, в западных и северных областях будет холодно, в Винницкой и Черкасской — от +8 °С до +12 °С, а в Карпатах пройдет мокрый снег.

На востоке, юге и значительной части центра в течение дня +20…+26 °С. Дожди пройдут в северных областях, центральных и местами на западе. Восточная часть и юг Украины побудут в сухой теплой солнечной погоде.

Самая большая вероятность заморозков — в ночь на 19 апреля и ночью 20 апреля.

В Киеве сильный дождь и +9 °С.

Напомним, из-за непогоды, которая бушевала в Украине 15 апреля, без света остались потребители в 130 населенных пунктах трех областей.

Также мы сообщали, что в Киеве в результате ухудшения погодных условий повысилась цена на такси.