Погода в Україні у середу, 17 квітня — прогноз від синоптиків

Люди під парасольками. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Погода в Україні у середу, 17 квітня, усюди, крім південно-східної частини, буде хмарною. Удень на півночі країни очікуються помірні дощі. На Вінниччині та Черкащині пройдуть значні дощі.

Про це 16 квітня повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Читайте також:

Карта із прогнозами Українського гідрометеорологічного центру

Вітер переважно північний дутиме зі швидкістю 5–10 метрів за секунду. На півдні та сході країни вітер дутиме з південного заходу зі швидкістю 7–12 метрів за секунду, а його пориви місцями сягатимуть 15–20 метрів за секунду.

Стовпчики термометрів на заході, півночі, Вінницькій і Черкаській областях вночі опустяться до +9...+9 °С, а вдень піднімуться до +8...+13 °С. На решті територій уночі буде +10...+15 °С, в удень +21...+26 °С, на Полтавщині та Кіровоградщині +17...+22 °С. На високогір'ї Карпат уночі значний, а вдень помірний сніг. Температура протягом доби сновитиме близько 0 °С.

На Київщині температура вночі становитиме +4...+9 °С, а вдень +8...+13 °С. У Києві вночі буде +7...+9 °С, а вдень від близько +10 °С. Північний вітер дутиме зі швидкістю 7-10 метрів за секунду. Протягом доби очікується помірний, а вдень місцями значний дощ.

Попередження про пожежну й гідрологічну небезпеку

Карта "Пожежна небезпека в Україні" від Українського гідрометеорологічного центру

У Кіровоградській і Полтавській областях буде високий рівень пожежної небезпеки.

Карта "Гідрологічна ситуація в Україні" від Українського гідрометеорологічного центру

У зв'язку з утриманням високих рівнів води та підвищення їх на Десні вище Чернігова триватиме:

затоплення заплавних територій та доріг на заплаві з порушенням транспортного сполучення з окремими селами у Новгород-Сіверському, Корюківському, Ніжинському, Чернігівському районах Чернігівської області (І рівень небезпеки — жовтий);

на Верхньому Дніпрі (в межах країни) утримуватиметься затоплення заплави з порушенням транспортного сполучення ряду прирічкових сіл водами Сожу (за даними ДСНС) і Дніпра у Чернігівському районі Чернігівської області (ІІ рівень небезпеки — помаранчевий).

У зв'язку з ймовірними значними опадами у Карпатському регіоні, очікується підвищення рівнів води на річках над рiвнями, які зафіксували о 08:00 15 квiтня:

на 0,3–1,3 метра на річках Прут, Сірет (Івано-Франківська, Чернівецька області), рiчках басейну Днiстра ( Iвано-Франкiвська область) та річках Закарпаття;

на 0,2-0,8 метра на рiчках суббасейну Сяну та басейну Днiстра (Львiвська область).

Внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження ріки Дніпро в старе природне русло, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки — коричневий ).

Негативних наслідків унаслідок цих змін не очікується.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозами народного синоптика, у середу, 17 квітня, у західних і північних областях буде холодно, на Вінниччині і Черкащині — від +8 °С до +12 °С, а у Карпатах пройде мокрий сніг.

На сході, півдні та значній частині центру протягом дня +20...+26 °С. Дощі пройдуть у північних областях, центральних та місцями на заході. Східна частина та південь України побудуть у сухій теплій сонячній погоді.

Найбільша ймовірність заморозків — у ніч проти 19 квітня та вночі 20 квітня.

У Києві буде сильний дощ та +9 °С.

Нагадаємо, через негоду, яка вирувала в Україні 15 квітня, без світла залишилися споживачі у 130 населених пунктах трьох областей.

Також ми повідомляли, що в Києві внаслідок погіршення погодних умов підвищилася ціна на таксі.