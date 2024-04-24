Погода в Украине в среду, 24 апреля — прогноз от синоптиков

Девушка под дождем. Фото иллюстративное: holy-mozart.livejournal.com

Погода в Украине в среду, 24 апреля, будет облачной с прояснениями. Днем местами грозы.

Об этом 23 апреля сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта с прогнозами Украинского гидрометеорологического центра

В Ровенской, Житомирской и Винницкой областях местами значительные дожди. Только в восточных, Сумской областях и Приазовье ночью без осадков.

Ветер преимущественно юго-восточный будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду. Днем в Украине, кроме запада, местами порывы ветра будут достигать 15–20 метров в секунду.

Температура ночью +5...+10 °С, а в южной части до +13 °С. Днем +12...+17 °С, на юге и юго-востоке страны +19...+24 °С, а в Крыму до +28 °С. На высокогорье Карпат ночью мокрый снег, днем дождь. Температура ночью около 0 °С, а днем +3...+8 °С.

В Киевской области температура ночью будет +5...+10 °С, а днем +12...+17 °С. В Киеве ночью будет +7...+9 °С, а днем от +13...+15 °С. Облачно с прояснениями. Днем будет идти дождь, местами гроза. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, но днем его порывы местами будут достигать 15–20 метров в секунду.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

Предупреждение от Укргидрометцентра об опасных гидрологических явлениях

В результате пропуска воды через каскад днепровских водохранилищ, в верхних частях Кременчугского и Каменского водохранилищ возможны резкие колебания уровней воды с достижением отметок затопления пойм и пониженных приречных территорий в Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях. Будет I (желтый) уровень опасности.

В результате продолжения повышения уровней воды и удержания их на высоких отметках будет продолжаться:

на Десне и ее притоке на реке Снов — затопление пойменных территорий и дорог на пойме с нарушением транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Нежинском районах (I уровень опасности — желтый). В Корюковском, Черниговском районах Черниговской области области (II уровень опасности — оранжевый);

на Верхнем Днепре (в пределах страны) — затопление поймы с нарушением транспортного сообщения ряда речных сел водами Сожа (по данным ГСЧС) и Днепра в Черниговском районе Черниговской области (II уровень опасности — оранжевый).

Карта "Гидрологическая ситуация в Украине" от Украинского гидрометеорологического центра

В результате пропуска воды через каскад днепровских водохранилищ на реке Днепр в Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области будет отмечаться дальнейшее затопление пойм и пониженных приречных территорий, не исключена возможность начального затопления низких участков садово-дачной застройки. (I уровень опасности — желтый).

В результате пропуска воды через каскад днепровских водохранилищ в верхних частях Кременчугского и Каменского водохранилищ возможны резкие колебания уровней воды с достижением отметок затопления пойм и пониженных приречных территорий в Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях (I уровень опасности — желтый).

В низовьях Днестра и на его рукаве Турунчук в Одесском районе Одесской области в результате прохождения паводковой волны с зарубежного участка ожидается дальнейшее повышение уровней воды на 0,2–0,7 метра над текущими уровнями с затоплением пойменных территорий, возможным начальным затоплением сельскохозяйственных угодий ряда приречных населенных пунктов (I уровень опасности — желтый).

В связи с возможными осадками на реках суббассейнов Прута и Сирета ожидаются повышения уровней воды на 0,3–1,0 метра над уровнями по состоянию на 08:00 23 апреля. Негативных последствий не прогнозируют.

В связи с возможными осадками на левых притоках Днестра (Хмельницкая, Винницкая области) ожидается повышение уровней воды на 0,2–0,7 метра над уровнями по состоянию на 8:00 23 апреля. Негативных последствий не ожидается.

В результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое природное русло, уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности — коричневый).

Прогноз погоды от Наталки Диденко.

По прогнозам народного синоптика, 24 апреля активный циклон с юга принесет дожди и сильный ветер. Циклон семьи циклонических систем Biruta подчиняет своему дождевому влиянию значительную часть европейского континента, в частности Украину.

Циклон Biruta. Карта: wetterpate.de

Пройдут умеренные, а иногда даже значительные, дожди. В дневные часы без осадков только на юге и востоке.

Ветер преимущественно юго-восточный будет дуть со скоростью 5–12 метров в секунду. Местами его штормовые порывы будут достигать 15–20 метров в секунду.

Температура воздуха на севере и западе будет держаться в пределах +11...+16 °С, а на остальной территории — от +17 °С до +24 °С. На юге местами будет до +25...+28 °С.

В столице ожидаются дождь и сильный ветер. Температура воздуха не слишком низкая, днем — до +10...12 °С, однако из-за усиленного ветра будет холодно.

В Киеве ночью заморозки 0…-2 °С, а днем потеплеет до +14–15 °С. Днем юго-восточный ветер будет умеренным или слабым. Осадков не ожидается.

Напомним, из-за сильного ветра и ливня в Одессе 21 апреля упало немало деревьев.

Также мы сообщали о том, что из-за непогоды 21 апреля в Киеве повалились деревья, были подтоплены улицы и подъезды и получили повреждения десятки автомобилей.