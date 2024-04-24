Погода в Україні в середу, 24 квітня — прогноз від синоптиків

Дівчина під дощем. Фото ілюстративне: holy-mozart.livejournal.com

Погода в Україні у середу, 24 квітня, буде хмарною із проясненнями. Удень подекуди грози.

Про це 23 квітня повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта із прогнозами Українського гідрометеорологічного центру

На Рівненщині, Житомирщині та Вінничині місцями значні дощі. Лише у східних, Сумській областях та в Приазов'ї вночі без опадів.

Вітер переважно південно-східний дутиме зі швидкістю 7–12 метрів за секунду. Удень в Україні, крім заходу, місцями пориви вітру сягатмуть 15–20 метрів за секунду.

Температура вночі +5...+10 °С, а в південній частині до +13 °С. Удень +12...+17 °С, на півдні та південному сході країни +19...+24 °С, а у Криму до +28 °С. На високогір'ї Карпат вночі мокрий сніг, вдень дощ. Температура вночі близько 0 °С, а вдень +3...+8 °С.

На Київщині температура вночі становитиме +5...+10 °С, а вдень +12...+17 °С. У Києві вночі буде +7...+9 °С, а вдень від +13...+15 °С. Буде хмарно із проясненнями. Удень очікується дощ, подекуди гроза. Південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 метрів за секунду, але вдень його пориви місцями сягатимуть 15–20 метрів за секунду.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

Попередження від Укргідрометцентру про небезпечні гідрологічні явища

Унаслідок пропуску води через каскад дніпровських водосховищ, у верхніх частинах Кременчуцького та Кам’янського водосховищ можливі різкі коливання рівнів води з досягненням відміток затоплення заплав та понижених прирічкових територій у Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях. Буде I (жовтий) рівень небезпеки.

Унаслідок продовження підвищення рівнів води та утримання їх на високих позначках, триватиме:

на Десні та її притоці річці Снов — затоплення заплавних територій та доріг на заплаві з порушенням транспортного сполучення з окремими селами у Новгород-Сіверському, Ніжинському районах (І рівень небезпеки — жовтий). У Корюківському, Чернігівському районах Чернігівської області області (ІІ рівень небезпеки — помаранчевий);

на Верхньому Дніпрі (в межах країни) — затоплення заплави з порушенням транспортного сполучення ряду прирічкових сіл водами Сожу (за даними ДСНС) і Дніпра у Чернігівському районі Чернігівської області (ІІ рівень небезпеки — помаранчевий).

Карта "Гідрологічна ситуація в Україні" від Українського гідрометеорологічного центру

Унаслідок пропуску води через каскад дніпровських водосховищ на річці Дніпро у місті Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області відмічатиметься подальше затоплення заплав та понижених прирічкових територій, не виключена можливість початкового затоплення низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок у ряді прирічкових населених пунктів (І рівень небезпеки — жовтий).

Унаслідок пропуску води через каскад дніпровських водосховищ, у верхніх частинах Кременчуцького та Кам'янського водосховищ можливі різкі коливання рівнів води з досягненням відміток затоплення заплав та понижених прирічкових територій у Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях (І рівень небезпеки — жовтий).

У пониззі Дністра та на його рукаві Турунчук в Одеському районі Одеської області, внаслідок добігання паводкової хвилі з зарубіжної ділянки, очікується подальше підвищення рівнів води на 0,2–0,7 метра над поточними рівнями з затопленням заплавних територій, можливим початковим затопленням сільськогосподарських угідь ряду прирічкових населених пунктів (І рівень небезпеки — жовтий).

У зв'язку з ймовірними опадами на рiчках суббасейнiв Прута та Сiрету очiкуються підвищення рiвнiв води на 0,3–1,0 метра над рiвнями станом на 08:00 23 квiтня. Негативних наслiдкiв не прогнозують.

У зв'язку з ймовірними опадами на лівих притоках Дністра (Хмельницька, Вінницька області) очікується підвищення рівнів води на 0,2–0,7 метра над рівнями станом на 8:00 23 квітня. Негативних наслідків не очікується.

Унаслідок спустошення Каховського водосховища та входження річки Дніпро у старе природне русло, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки — коричневий).

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозами народного синоптика, 24 квітня активний циклон із півдня принесе дощі та сильний вітер. Циклон родини циклонічних систем Biruta підпорядкує своєму дощовому впливу значну частину європейського континенту, зокрема Україну.

Циклон Biruta. Карта: wetterpate.de

Пройдуть помірні, а подекуди навіть значні, дощі. У денні години без опадів лише на півдні та сході.

Вітер переважно південно-східний дутиме зі швидкістю 5–12 метрів за секунду. Місцями його штормові пориви сягатимуть 15–20 метрів за секунду.

Температура повітря на півночі та заході триматиметься в межах +11...+16 °С, а на решті території — від +17 °С до +24 °С. На півдні місцями буде до +25...+28 °С.

У столиці очікуються дощ та сильний вітер. Температура повітря не надто низька, удень — до +10...12 °С, однак через посилений вітер буде холодно.

У Києві вночі заморозки 0...-2 °С, а вдень потеплішає до +14–15 °С. Удень південно-східний вітер буде помірний чи слабкий. Опадів не очікується.

Нагадаємо, через сильний вітер та зливу в Одесі 21 квітня впало чимало дерев.

Також ми повідомляли про те, що через негоду 21 квітня в Києві повалилися дерева, були підтоплені вулиці та під"їзди й зазнали пошкоджень десятки автомобілів.