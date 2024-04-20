Погода в Украине в субботу, 20 апреля — прогноз от синоптиков

Люди с зонтиками. || Фото иллюстративное: УНІАН

Погода в Украине в субботу, 20 апреля, будет облачной с прояснениями. Ночью без осадков, днем ожидаются умеренные дожди в южных, центральных областях и Крыму и небольшие дожди в Харьковской области.

Об этом в пятницу, 19 апреля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта с прогнозами Украинского гидрометеорологического центра

Ветер будет дуть с юго-востока, а на юге и юго-востоке страны — с северо-востока. Скорость ветра составит 7–12 метров в секунду, однако днем на юге страны его порывы местами будут достигать 15–20 метров в секунду.

Ночью в западных, северных и Винницкой областях заморозки от 0 °С до -3 °С. На остальной территории ночная температура +3...+8°С. В Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях на поверхности почвы заморозки от 0 °С до -5 °С. Днем +11...+16 °С, на востоке и юго-востоке страны от +17 °С до +22 °С. На высокогорье Карпат ночью -3...-8°С, а днем от 0 °С до +5 °С.

В Киевской области температура ночью составит 0...+3 °С, а днем +11...+16 °С. В Киеве ночью будет +1...+3 °С. На поверхности почвы ожидаются заморозки 0...-2 °С. Днем будет от +10...+13 °С. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду. В течение суток переменная облачность, осадков не ожидается.

Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях

Карта Укргидрометцентра "Предупреждение об опасных стихийных и метеорологических явлениях"

Ночью 20 апреля в западных, северных, Винницкой, Черкасской областях сильные заморозки 0...-3 °С. Будет ІІ (оранжевый) уровень опасности.

В Полтавской и Кировоградской областях на поверхности почвы заморозки 0...-5°С. Ожидается I (желтый) уровень опасности.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

Карта "Гидрологическая ситуация в Украине" от Украинского гидрометеорологического центра

В результате повышенной водности реки Днепр и пропуска воды через каскад днепровских водохранилищ, на реке Днепр в Киеве и Бориспольском районе Киевской области возможны резкие колебания уровней воды с достижением и удержанием отметок затопления пойм и пониженных приречных территорий. Будет I (желтый) уровень опасности.

В результате повышенной водности реки Днепр и пропуска воды через каскад днепровских водохранилищ, в верхней части Кременчугского водохранилища возможны резкие колебания уровней воды с достижением и удержанием отметок затопления пойм и пониженных приречных территорий в Черкасской области. Ожидается I (желтый) уровень опасности.

В результате экстренных сбросов воды из Днестровской ГЭС, на реке Днестр в створе поста Могилев-Подольский возможны резкие колебания уровня воды с достижением опасных отметок начального затопления пониженных участков, прилегающих к руслу реки, хозяйственных объектов в районах городов Могилев-Подольский, Ямполь (Винницкая область) и отдельных населенных пунктов в Винницкой области. Будет ІІ (оранжевый) уровень опасности.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозам народного синоптика, в субботу, 20 апреля, ночью в большинстве областей Украины, кроме юга и востока, будут заморозки, а днем потеплеет до +12...+18 °С. На западе, в центральных областях и на юге местами пройдут дожди. На остальной территории без осадков.

На востоке и на юге ожидается сильный ветер.

В Киеве ночью заморозки 0…-2 °С, а днем потеплеет до +14–15 °С. Днем умеренный или слабый юго-восточный ветер. Осадков не ожидается.

Напомним, на днях в Карпатах выпал снег, а температура воздуха снизилась до -6 °С.

Также мы сообщали о том, что во вторник, 16 апреля, Объединенные Арабские Эмираты накрыл мощный ураган. Сильные ливни затопили столицу и Дубай.