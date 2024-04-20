Погода в Україні у суботу, 20 квітня — прогноз від синоптиків

Синоптики розповіли, яка погода буде в Україні сьогодні — подекуди заморозки та сильний вітер
Погода в Україні у суботу, 20 квітня, буде хмарною із проясненнями. Уночі без опадів, а вдень очікуються помірні дощі в південних, центральних областях і Криму та невеликі дощі в Харківській області.
Про це в п'ятницю, 19 квітня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Вітер дутиме з південного сходу, а на півдні та південному сході країни — з північного сходу. Швидкість вітру складе 7–12 метрів за секунду, однак удень на півдні країни його пориви місцями сягатимуть 15–20 метрів за секунду.
Уночі в західних, північних та Вінницькій областях заморозки від 0 °С до -3 °С. На решті території нічна температура +3...+8 °С. На Черкащині, Полтавщині та Кіровоградщині на поверхні грунту заморозки від 0 °С до -5 °С. Удень +11...+16 °С, на сході та південному сході країни від +17 °С до +22 °С. На високогір'ї Карпат вночі -3...-8 °С, а вдень від 0 °С до +5 °С.
На Київщині температура вночі становитиме 0...+3 °С, а вдень +11...+16 °С. У Києві вночі буде +1...+3 °С. На поверхні ґрунту очікуються заморозки 0...-2 °С. Удень буде від +10...+13 °С. Південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 метрів за секунду. Протягом доби буде мінлива хмарність, опадів не очікується.
Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища
Уночі 20 квітня в західних, північних, Вінницькій, Черкаській областях сильні заморозки 0...-3 °С. Буде ІІ (помаранчевий) рівень небезпечності.
У Полтавській та Кіровоградській областях на поверхні грунту заморозки 0...-5 °С. Очікується І (жовтий) рівень небезпечності.
Попередження про небезпечні гідрологічні явища
Унаслідок підвищеної водності ріки Дніпро та пропуску води через каскад дніпровських водосховищ, на ріці Дніпро в місті Києві та Бориспільському районі Київської області можливі різкі коливання рівнів води з досягненням та утриманням відміток затоплення заплав та понижених прирічкових територій. Буде І (жовтий) рівень небезпеки.
Унаслідок підвищеної водності ріки Дніпро та пропуску води через каскад дніпровських водосховищ, у верхній частині Кременчуцького водосховища можливі різкі коливання рівнів води з досягненням та утриманням відміток затоплення заплав та понижених прирічкових територій у Черкаській області. Очікується І (жовтий) рівень небезпеки.
Унаслідок екстрених скидів води із Дністровської ГЕС, на ріці Дністер у створі поста Могилів-Подільський можливі різкі коливання рівня води з досягненням небезпечних відміток початкового затоплення понижених ділянок, прилеглих до русла річки, господарських об’єктів у районах міст Могилів-Подільський, Ямпіль (Вінницька область) та окремих населених пунктах у Вінницькій області. Буде ІІ (помаранчевий) рівень небезпеки.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За прогнозами народного синоптика, у суботу, 20 квітня, уночі в більшості областей України, крім півдня та сходу, будуть заморозки, а вдень потеплішає до +12...+18 °С. На заході, у центральних областях і на півдні місцями пройдуть дощі. На решті території без опадів.
На сході та півдні очікується сильний вітер.
У Києві вночі заморозки 0...-2 °С, а вдень потеплішає до +14–15 °С. Удень помірний чи слабкий південно-східний вітер. Опадів не очікується.
Нагадаємо, днями в Карпатах випав сніг, а температура повітря знизилася до -6 °С.
Також ми повідомляли про те, що у вівторок, 16 квітня, Об'єднані Арабські Емірати накрив потужний ураган. Сильні зливи затопили столицю та Дубай.
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