Погода в Україні у суботу, 20 квітня — прогноз від синоптиків

Люди з парасольками. || Фото ілюстративне: УНІАН

Погода в Україні у суботу, 20 квітня, буде хмарною із проясненнями. Уночі без опадів, а вдень очікуються помірні дощі в південних, центральних областях і Криму та невеликі дощі в Харківській області.

Про це в п'ятницю, 19 квітня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта із прогнозами Українського гідрометеорологічного центру

Вітер дутиме з південного сходу, а на півдні та південному сході країни — з північного сходу. Швидкість вітру складе 7–12 метрів за секунду, однак удень на півдні країни його пориви місцями сягатимуть 15–20 метрів за секунду.

Уночі в західних, північних та Вінницькій областях заморозки від 0 °С до -3 °С. На решті території нічна температура +3...+8 °С. На Черкащині, Полтавщині та Кіровоградщині на поверхні грунту заморозки від 0 °С до -5 °С. Удень +11...+16 °С, на сході та південному сході країни від +17 °С до +22 °С. На високогір'ї Карпат вночі -3...-8 °С, а вдень від 0 °С до +5 °С.

На Київщині температура вночі становитиме 0...+3 °С, а вдень +11...+16 °С. У Києві вночі буде +1...+3 °С. На поверхні ґрунту очікуються заморозки 0...-2 °С. Удень буде від +10...+13 °С. Південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 метрів за секунду. Протягом доби буде мінлива хмарність, опадів не очікується.

Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища

Карта Укргідрометцентру "Попередження про небезпечні стихійні та метеорологічні явища"

Уночі 20 квітня в західних, північних, Вінницькій, Черкаській областях сильні заморозки 0...-3 °С. Буде ІІ (помаранчевий) рівень небезпечності.

У Полтавській та Кіровоградській областях на поверхні грунту заморозки 0...-5 °С. Очікується І (жовтий) рівень небезпечності.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

Карта "Гідрологічна ситуація в Україні" від Українського гідрометеорологічного центру

Унаслідок підвищеної водності ріки Дніпро та пропуску води через каскад дніпровських водосховищ, на ріці Дніпро в місті Києві та Бориспільському районі Київської області можливі різкі коливання рівнів води з досягненням та утриманням відміток затоплення заплав та понижених прирічкових територій. Буде І (жовтий) рівень небезпеки.

Унаслідок підвищеної водності ріки Дніпро та пропуску води через каскад дніпровських водосховищ, у верхній частині Кременчуцького водосховища можливі різкі коливання рівнів води з досягненням та утриманням відміток затоплення заплав та понижених прирічкових територій у Черкаській області. Очікується І (жовтий) рівень небезпеки.

Унаслідок екстрених скидів води із Дністровської ГЕС, на ріці Дністер у створі поста Могилів-Подільський можливі різкі коливання рівня води з досягненням небезпечних відміток початкового затоплення понижених ділянок, прилеглих до русла річки, господарських об’єктів у районах міст Могилів-Подільський, Ямпіль (Вінницька область) та окремих населених пунктах у Вінницькій області. Буде ІІ (помаранчевий) рівень небезпеки.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозами народного синоптика, у суботу, 20 квітня, уночі в більшості областей України, крім півдня та сходу, будуть заморозки, а вдень потеплішає до +12...+18 °С. На заході, у центральних областях і на півдні місцями пройдуть дощі. На решті території без опадів.

На сході та півдні очікується сильний вітер.

У Києві вночі заморозки 0...-2 °С, а вдень потеплішає до +14–15 °С. Удень помірний чи слабкий південно-східний вітер. Опадів не очікується.

Нагадаємо, днями в Карпатах випав сніг, а температура повітря знизилася до -6 °С.

Також ми повідомляли про те, що у вівторок, 16 квітня, Об'єднані Арабські Емірати накрив потужний ураган. Сильні зливи затопили столицю та Дубай.