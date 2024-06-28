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Синоптики рассказали, какая погода будет в Украине сегодня — о какой опасности предупредили

28 июня 2024 05:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 28 июня, от Укргидрометцентра и народного синоптика Наталки Диденко
Люди отдыхают на пляже. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в пятницу, 28 июня, будет переменно облачной. Без осадков. Кратковременные дожди, местами грозы возможны только на Закарпатье и в Карпатах.

Об этом в четверг, 27 июня, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 28 июня

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Карта "Погода в Украине" от Украинского гидрометцентра

Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Температура ночью +14...+19 °С, на побережье морей до +23 °С, днем +26...+31 °С.

В Киевской области температура воздуха ночью будет +14...+19 °С, а днем +26...+31 °С. В Киеве ночью будет +17...+19 °С, а днем +28...+30 °С.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

Синоптики рассказали, какая погода будет в Украине сегодня – о какой опасности предупредили - фото 2
Карта "Опасные гидрологические явления в Украине" от Украинского гидрометцентра

На горных притоках Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) и реках бассейна Сяна (Львовская область) ожидаются повышения уровней воды на 0,2–1,0 метра над текущими отметками, без негативных последствий. В местах прохождения интенсивных дождей возможно формирование значительного местного и склонового стока, в горных районах возможно схождение небольших селевых потоков (I уровень опасности — желтый).

В результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое природное русло уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности — коричневый).

Предупреждение о пожарной опасности по Украине

Синоптики рассказали, какая погода будет в Украине сегодня - о какой опасности предупредили - фото 3
Карта "Пожарная опасность в Украине" от Украинского гидрометцентра

В Крыму, южных, большинстве центральных, Черновицкой и Донецкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз прогнозы от Наталки Диденко

По прогнозам народного синоптика, включительно до воскресенья в Украине дождей не ожидается. В то же время она предупреждает, что в условиях сухой погоды растет пожарная опасность, поэтому гражданам следует соблюдать осторожность и не оставлять без присмотра костры.

Напомним, в конце прошлой недели во Львове из-за непогоды упало около сотни деревьев. Кроме того, получили повреждения крыши домов.

Также мы сообщали о том, что в Греции из-за аномальной жары погибли шесть человек. Все они были туристами.

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