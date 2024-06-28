Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 28 червня, від Укргідрометцентру та народної синоптикині Наталки Діденко

Синоптики розповіли, яка погода буде в Україні сьогодні — про яку небезпеку попередили
Погода в Україні в п'ятницю, 28 червня, буде мінливо хмарною. Без опадів. Короткочасні дощі, місцями грози можливі лише на Закарпатті та в Карпатах.
Про це в четвер, 27 червня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Яка погода буде в Україні 28 червня
Вітер змінних напрямків дутиме зі швидкістю 3–8 м/с. Температура вночі +14...+19 °С, на узбережжі морів до +23 °С, удень +26...+31 °С.
У Київській області температура повітря вночі становитиме +14...+19 °С, а вдень +26...+31 °С. У Києві вночі буде +17...+19 °С, а вдень +28...+30 °С.
Попередження про небезпечні гідрологічні явища
На гірських притоках Дністра (Львівська, Івано-Франківська області) та на річках басейну Сяну (Львівська область) очікуються підвищення рівнів води на 0,2–1,0 метра над поточними відмітками, без негативних наслідків. У місцях проходження інтенсивних дощів можливе формування значного місцевого та схилового стоку, в гірських районах можливе сходження невеликих селевих потоків (І рівень небезпеки — жовтий).
Унаслідок спустошення Каховського водосховища та входження річки Дніпро у старе природне русло рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки — коричневий).
Попередження про пожежну небезпеку по Україні
У Криму, південних, більшості центральних, Чернівецькій та Донецькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Прогноз прогнози від Наталки Діденко
За прогнозами народної синоптикині, включно до неділі в Україні дощів не очікується. Водночас вона попереджає, що за умов сухої погоди зростає пожежна небезпека, тому громадянам варто бути обережними й не залишати без нагляду вогнища.
Нагадаємо, наприкінці минулого тижня у Львові через негоду впало близько сотні дерев. Крім того, зазнали пошкоджень дахи будинків.
Також ми повідомляли про те, що у Греції через аномальну спеку загинуло шестеро людей. Усі вони були туристами.
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