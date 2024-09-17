Синоптики прогнозировали погоду на завтра 18 сентября

Люди гуляют в дождь. Фото: УНИАН

Погода в Украине в среду, 18 сентября, будет переменная облачность и дождь. Температурные показатели составят +27 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз от Укргидрометцентра на 18 сентября

В среду, 18 сентября, на территории Украины ожидается переменная облачность. Ночью возможны осадки только на юго-востоке страны. Однако днем кратковременные дожди с грозами могут прокатиться по всей территории, за исключением северо-востока.

Ветер будет преимущественно северо-восточный со скоростью 7-12 м/с, однако в южных, восточных областях, а также в Кировоградской и Днепропетровской областях возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +12 °C до +17 °C, при этом в западных областях будет прохладнее — от +8 до +13 °C. Днем термометры покажут от +19 °C до +24 °C, хотя в Карпатах температура будет держаться на уровне +13 °C до +18 °C.

Карта Украины на 18 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз от Наталки Диденко на 18 сентября

Народный синоптик Наталья Диденко заявила, что в среду, 18 сентября, следует ожидать существенного понижения температуры. Это изменение погоды отразится на Одесской, Винницкой, а также на части Черкасской, Житомирской и Киевской областей.

В этих регионах температура воздуха опустится до +18...+22 °C. На остальной территории Украины сохранится теплая и солнечная погода, с температурой днем от +22 °C до +27 °C. Однако Диденко предостерегает о возможных дождях с грозами, которые охватят всю Украину, за исключением восточных областей.

На юге, в центральных областях и частично на востоке Украины, ожидается штормовой ветер со скоростью 15-20 м/с.

Температурная карта. Фото: meteopost

Прогноз от Игоря Кибальчича на 18 сентября

Синоптик Игорь Кибальчич заявил, что в среду, 18 сентября, днем на юге, а также в отдельных районах центральной и западной частей страны, ожидаются кратковременные дожди с возможными грозами. В других регионах погода будет сухая. Ветер будет дуть с востока со скоростью 7-12 м/с, на юге возможны порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +12 °C до +17 °С, в центральных и южных областях поднимется до +21 °С. Днем температура будет в пределах +23...+28 °С, а на юго-западе снизится до +18...+23 °С.