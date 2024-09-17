Синоптики спрогнозували погоду на завтра 18 вересня

Люди гуляють під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Україні у середу, 18 вересня, буде мінливо хмарною та дощовою. Температурні показники сягнуть +27 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз від Укргідрометцентру на 18 вересня

У середу, 18 вересня, на території Україні очікується мінлива хмарність. Вночі опади можливі лише на південному сході країни. Проте вдень короткочасні дощі з грозами можуть прокотитися по всій території, за винятком північного сходу.

Вітер буде переважно північно-східний, із швидкістю 7-12 м/с, однак у південних, східних областях, а також у Кіровоградській та Дніпропетровській областях можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +12 до +17 °C, при цьому у західних областях буде прохолодніше – від +8 до +13 °C. Вдень термометри покажуть +19 до +24 °C, хоча в Карпатах температура триматиметься на рівні +13 до +18 °C.

Погодна карта України на 18 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз від Наталки Діденко на 18 вересня

Народний синоптик Наталка Діденко заявила в середу, 18 вересня, варто очікувати суттєве зниження температури. Ця зміна погоди відзначиться на Одеській, Вінницькій, а також частині Черкаської, Житомирської та Київської областей.

У цих регіонах температура повітря опуститься до +18...+22 °C. На решті території України збережеться тепла і сонячна погода, з температурою вдень від +22 °C до +27 °C. Проте, Діденко застерігає про можливі дощі з грозами, які охоплять всю Україну, за винятком східних областей.

На півдні, в центральних областях та частково на сході України очікується штормовий вітер з швидкістю 15-20 м/с.

Температурна карта. Фото: meteopost

Прогноз від Ігоря Кібальчича на 18 вересня

Синоптик Ігор Кібальчич заявив, у середу, 18 вересня, вдень на півдні, а також в окремих районах центральної та західної частин країни, очікуються короткочасні дощі з можливими грозами. В інших регіонах погода буде сухою. Вітер дутиме зі сходу зі швидкістю 7-12 м/с, на півдні можливі пориви до 15-20 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +12 °С до +17 °С, в центральних та південних областях підніметься до +21°С. Днем температура буде в межах +23...+28 °С, а на південному заході знизиться до +18...+23 °С.