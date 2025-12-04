Видео
Синоптики удивили — какие регионы накроют морозы завтра

4 декабря 2025 18:34
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на 5 декабря — где ждать морозы
Люди гуляют по городу зимой. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
В пятницу, 5 декабря, в Украине будет довольно ветрено. Кроме того, в некоторых регионах ожидаются морозы.

Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.

Прогноз погоды в Украине на 5 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине на 5 декабря

По прогнозам Укргидрометцентра, в Украине 5 декабря погода не претерпит особых изменений. Следовательно, теплую погоду без осадков и дальше будет предопределять поле высокого давления и теплая воздушная масса.

Ветер в пятницу ожидается юго-восточный, восточный, и будет двигаться со скоростью 5-10 м/с. Однако в большинстве западных и Винницкой областях местами порывы ветра до 15-20 м/с.

Относительно температуры, ночью +1...+6 °С, на востоке страны и в Карпатах от +2 °С до -3 °С. Днем будет несколько теплее — +3...+8 °С, на крайнем западе страны, юге Одесской области и в Крыму — +7...+12 °С.

