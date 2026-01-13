Видео
Главная Погода Снег и до -14 °C — что прогнозируют Укргидрометцентр и Диденко

Снег и до -14 °C — что прогнозируют Укргидрометцентр и Диденко

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 06:25
Диденко и Укргидрометцентр прогнозируют на сегодня снег и снижение температуры
Прохожие на улице под мокрым снегом. Иллюстративное фото: Reuters

Осадки, туман, гололедица — такой будет погода сегодня, 13 января, согласно прогнозам метеорологов. Средняя температура по Украине тоже морозная и столбики термометров опустятся до -14 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Погода от Укргидрометцентра

В целом, осадки в виде небольшого снега следует ожидать только в Карпатах и на Закарпатье. Водителям и пешеходам следует быть внимательными из-за гололеда.

Прогноз погоди в Україні на 13 січня
Погода в Украине 13 января. Фото: Укргидрометцентр

Ветер западного и юго-западного направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха днем -8...-13 °C. На юге, юго-востоке Украины и Закарпатье -3...-8 °C. В Крыму около 0 °C.

Прогноз на вторник от Наталки Диденко

На 13 января Диденко спрогнозировала морозную погоду. На севере Украины следует ожидать -10...-14 °C, в центральных, восточных и южных областях -6...-9 °C. На дорогах будет сохраняться гололедица.

Осадки 13 января будут преимущественно в западных областях, где будет проходить снег, связанный с поступлением атмосферного фронта. В то же время в большинстве регионов страны существенных осадков не ожидается из-за антициклона.

null
Температурная карта Украины 13 января. Фото: Метеопост

Погода в Киеве 13 января

Столицу сегодня осадки обойдут стороной, но днем температура снизится до -12 °C. Диденко информирует, что небольшое ослабление морозов ожидается 15-16 января, однако затем холод снова вернется.

Напомним, в Карпатах зафиксировали двухметровые сугробы и сильные морозы. В частности, на горе Поп Иван ограничена видимость.

Также горные спасатели показали фото заснеженных Карпат и сообщили, какая ситуация в горах.

Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
