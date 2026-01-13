Діденко та Укргідрометцентр прогнозують на сьогодні сніг та зниження температури

Сніг та до -14 °C — що прогнозують Укргідрометцентр та Діденко
Опади, туман, ожеледиця — такою буде погода сьогодні, 13 січня, згідно з прогнозами метеорологів. Середня температура по Україні теж морозна і стовпчики термометрів опустяться до -14 °C.
Про це повідомляє Укргідрометцентр та синоптикиня Наталка Діденко.
Погода від Укргідрометцентру
В цілому, опади у вигляді невеликого снігу слід очікувати тільки в Карпатах та на Закарпатті. Водіям та пішоходам слід бути уважними через ожеледицю.
Вітер західного та південно-західного напрямків зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.
Температура повітря вдень -8...-13 °C. На півдні, південному сході України та Закарпатті -3...-8 °C. У Криму близько 0 °C.
Прогноз на вівторок від Наталки Діденко
На 13 січня Діденко спрогнозувала морозну погода. На півночі України слід очікувати -10...-14 °C, у центральних, східних та південних областях -6...-9 °C. На дорогах зберігатиметься ожеледиця.
Опади 13 січня будуть переважно в західних областях, де проходитиме сніг, пов'язаний з надходженням атмосферного фронту. Водночас у більшості регіонів країни істотних опадів не очікується через антициклон.
Погода в Києві 13 січня
Столицю сьогодні опади обійдуть стороною, але вдень температура знизиться до -12 °C. Діденко інформує, що невелике послаблення морозів очікується 15-16 січня, однак потім холод знову повернеться.
Нагадаємо, у Карпатах зафіксували двометрові замети та сильні морози. Зокрема, на горі Піп Іван обмежена видимість.
Також гірські рятувальники показали фото засніжених Карпат та повідомили, яка ситуація в горах.
Читайте Новини.LIVE!