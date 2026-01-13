Діденко та Укргідрометцентр прогнозують на сьогодні сніг та зниження температури

Перехожі на вулиці під мокрим снігом. Ілюстративне фото: Reuters

Опади, туман, ожеледиця — такою буде погода сьогодні, 13 січня, згідно з прогнозами метеорологів. Середня температура по Україні теж морозна і стовпчики термометрів опустяться до -14 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та синоптикиня Наталка Діденко.

Погода від Укргідрометцентру

В цілому, опади у вигляді невеликого снігу слід очікувати тільки в Карпатах та на Закарпатті. Водіям та пішоходам слід бути уважними через ожеледицю.

Погода в Україні 13 січня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер західного та південно-західного напрямків зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Температура повітря вдень -8...-13 °C. На півдні, південному сході України та Закарпатті -3...-8 °C. У Криму близько 0 °C.

Прогноз на вівторок від Наталки Діденко

На 13 січня Діденко спрогнозувала морозну погода. На півночі України слід очікувати -10...-14 °C, у центральних, східних та південних областях -6...-9 °C. На дорогах зберігатиметься ожеледиця.

Опади 13 січня будуть переважно в західних областях, де проходитиме сніг, пов'язаний з надходженням атмосферного фронту. Водночас у більшості регіонів країни істотних опадів не очікується через антициклон.

Температурна карта України 13 січня. Фото: Метеопост

Погода в Києві 13 січня

Столицю сьогодні опади обійдуть стороною, але вдень температура знизиться до -12 °C. Діденко інформує, що невелике послаблення морозів очікується 15-16 січня, однак потім холод знову повернеться.

