Україна
Снег и гололедица — Диденко предупредила о непогоде в Украине

Снег и гололедица — Диденко предупредила о непогоде в Украине

13 декабря 2025 18:44
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на завтра 14 декабря от Натальи Диденко
Женщина с зонтиком на улице. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине завтра, 14 декабря, будет с осадками в виде мокрого снега и дождя. В большинстве областей будет преобладать облачность и влажность.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 14 декабря

Дожди вероятны завтра в западных областях, а на остальной территории Украины — мокрый снег, налипание и гололедица на дорогах.

Прогноз погоди в Україні на 14 грудня
Погода 14 декабря. Фото: Meteopost

В то же время в восточных областях осадки маловероятны, а днем они прекратятся также и в западной части, но там ожидаются сильные порывы ветра западного направления.

Температура воздуха ночью 0...-5 °C, днем -3...+3 °C. В западных регионах будет теплее всего - ночью +1...+3 °C, днем +3...+6 °C.

Погода в Україні 14 грудня
Прогноз погоды на 14 декабря. Фото: Meteopost

Погода в Киеве 14 декабря

В столице ожидается облачность и мокрый снег. На дорогах и тротуарах возможно образование гололеда. Ночью в Киеве -1...-3 °C, днем около 0 °C.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич объяснил, когда в Украину придет настоящая зима с морозами до -12 °C.

Ранее метеоролог Вазира Мартазинова спрогнозировала, что накануне Рождества украинцев может ждать классическая "зимняя сказка".

погода непогода Украина Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
