Прогноз погоды в Украине на завтра 14 декабря от Натальи Диденко

Погода в Украине завтра, 14 декабря, будет с осадками в виде мокрого снега и дождя. В большинстве областей будет преобладать облачность и влажность.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 14 декабря

Дожди вероятны завтра в западных областях, а на остальной территории Украины — мокрый снег, налипание и гололедица на дорогах.

В то же время в восточных областях осадки маловероятны, а днем они прекратятся также и в западной части, но там ожидаются сильные порывы ветра западного направления.

Температура воздуха ночью 0...-5 °C, днем -3...+3 °C. В западных регионах будет теплее всего - ночью +1...+3 °C, днем +3...+6 °C.

Погода в Киеве 14 декабря

В столице ожидается облачность и мокрый снег. На дорогах и тротуарах возможно образование гололеда. Ночью в Киеве -1...-3 °C, днем около 0 °C.

