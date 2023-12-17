Погода в Украине в воскресенье, 17 декабря — какие области непогода будет донимать больше всего

Женщины пытаются оградиться от сильного снегопада. Фото: ukrinform.com

Погода в Украине в воскресенье, 17 декабря, порадует украинцев мокрым снегом, который пройдет с дождем. Осадки сегодня усилятся в Киевской, Житомирской, Ровенской, Львовской, Кировоградской и других областях. На дорогах местами гололедица, а в ряде западных областей сильные порывы ветра до 20 м/с. Столбики термометров будут показывать днем до +5 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 17 декабря

В Укргидрометцентре прогнозируют, что сегодня, 17 декабря, на западе, севере, в центральной части страны и Харьковской области украинцев будет засыпать мокрый снег с дождем. Дороги, кроме юга, покроет гололедица. На западе обещают порывы ветра до 20 м/с.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 17 декабря. Фото: Укргидрометцентр

"Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

Температура воздуха:

ночью -4...+1 °C, днем 0...+5 °C;

на востоке, в Сумской области и Карпатах ночью -4...-9 °C, днем 0...-5 °C;

в Киеве ночью около +0 °C, днем около +2...+4 °C.

Прогноз погоды от Наталки Диденко 17 декабря

Народный синоптик Наталья Диденко сообщает, что в воскресенье, 17 декабря, по сравнению с субботой осадков станет больше. Так, стоит ожидать дождь и мокрый снег, только на востоке — без существенных осадков.

"В осадках на дорогах ситуация будет усложняться. А учитывая состояние тротуаров и дорог тренируйтесь прыгать через лужи и преодолевать ледяные и мокрые снежные холмы", — советует Диденко.

Температура воздуха на выходных:

ночью 0...-3 °C, на востоке, севере и в центральной части -3...-9 °C;

днем до 0...+5 °C.

В Киеве сегодня тоже осадки будут интенсивнее. Ночью ждите мороза, а днем до +3 °C.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы народного синоптика Наталки Диденко

Напомним, что синоптики предупреждали об опасности подтопления в Волынской, Львовской и других областях 15-18 декабря.