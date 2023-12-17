Погода в Украине в воскресенье, 17 декабря — какие области непогода будет донимать больше всего

Снегопад и порывы ветра — синоптики назвали области, которые ненастье будет донимать больше всего
Погода в Украине в воскресенье, 17 декабря, порадует украинцев мокрым снегом, который пройдет с дождем. Осадки сегодня усилятся в Киевской, Житомирской, Ровенской, Львовской, Кировоградской и других областях. На дорогах местами гололедица, а в ряде западных областей сильные порывы ветра до 20 м/с. Столбики термометров будут показывать днем до +5 °C.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 17 декабря
В Укргидрометцентре прогнозируют, что сегодня, 17 декабря, на западе, севере, в центральной части страны и Харьковской области украинцев будет засыпать мокрый снег с дождем. Дороги, кроме юга, покроет гололедица. На западе обещают порывы ветра до 20 м/с.
"Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.
Температура воздуха:
- ночью -4...+1 °C, днем 0...+5 °C;
- на востоке, в Сумской области и Карпатах ночью -4...-9 °C, днем 0...-5 °C;
- в Киеве ночью около +0 °C, днем около +2...+4 °C.
Прогноз погоды от Наталки Диденко 17 декабря
Народный синоптик Наталья Диденко сообщает, что в воскресенье, 17 декабря, по сравнению с субботой осадков станет больше. Так, стоит ожидать дождь и мокрый снег, только на востоке — без существенных осадков.
"В осадках на дорогах ситуация будет усложняться. А учитывая состояние тротуаров и дорог тренируйтесь прыгать через лужи и преодолевать ледяные и мокрые снежные холмы", — советует Диденко.
Температура воздуха на выходных:
- ночью 0...-3 °C, на востоке, севере и в центральной части -3...-9 °C;
- днем до 0...+5 °C.
В Киеве сегодня тоже осадки будут интенсивнее. Ночью ждите мороза, а днем до +3 °C.
Напомним, что синоптики предупреждали об опасности подтопления в Волынской, Львовской и других областях 15-18 декабря.
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