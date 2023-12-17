Погода в Україні у неділю, 17 грудня — яким областям негода дошкулятиме найбільше

Жінки намагаються захиститися від сильного снігопаду. Фото: ukrinform.com

Погода в Україні в неділю, 17 грудня, потішить українців мокрим снігом, який випадатиме з дощем. Опади сьогодні посиляться у Київській, Житомирській, Рівненській, Львівській, Кіровоградській та інших областях. На дорогах місцями ожеледиця, а в низці західних областей сильні пориви вітру до 20 м/с.Стовпчики термометрів показуватимуть вдень до +5 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 17 грудня

В Укргідрометцентрі прогнозують, що сьогодні, 17 грудня, на заході, півночі, в центральній частині країни та Харківській області українців засипатиме мокрий сніг із дощем. Дороги, окрім півдня, вкриє ожеледиця. На заході обіцяють пориви вітру до 20 м/с.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 17 грудня. Фото: Укргідрометцентр

"Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15- 20 м/с", — йдеться в повідомленні.

Температура повітря:

вночі -4...+1 °C, вдень 0...+5 °C;

на сході, в Сумській області та Карпатах вночі -4...-9 °C, вдень 0...-5 °C;

у Києві вночі близько +0 °C, вдень близько +2...+4 °C.

Прогноз погоди від Наталки Діденко 17 грудня

Народна синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що в неділю, 17 грудня, порівняно з суботою опадів стане більше. Так, варто очікувати дощ та мокрий сніг, лише на сході — без істотних опадів.

"В опадах на дорогах ситуація ускладнюватиметься. А враховуючи стан тротуарів та доріг тренуйтеся стрибати через калюжі та долати льодяні й мокросніжні горби", — радить Діденко.

Температура повітря на вихідних:

вночі 0...-3 °C, на сході, півночі та в центральній частині -3...-9 °C;

вдень до 0...+5 °C.

У Києві сьогодні теж опади будуть інтенсивніші. Вночі чекайте морозу, а вдень — до +3 °C.

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки народної синоптикині Наталки Діденко

Нагадаємо, що синоптики попереджали про небезпеку підтоплення в Волинській, Львівській та інших областях упродовж 15-18 грудня.