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Снежная ловушка в Винницкой области — в МВД показали последствия непогоды

9 января 2024 00:54
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Снежная ловушка в Винницкой области — в МВД показали последствия непогоды
Снежные заносы на дороге Погребище-Турбов. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Министерстве внутренних дел обнародовали кадры последствий бурления непогоды в Винницкой области. Около 30 автомобилей и автобусы застряли в снежных заносах на пути Погребище-Турбов.

Соответствующее видео МВД опубликовало в Telegram.

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Отмечается, что подразделения МВД продолжают оказывать помощь людям при ухудшении погодных условий.

"Кадры на видео — работа полиции Винницкой области. Около 30 автомобилей и автобусы попали в снежную ловушку на дороге сообщением Погребище-Турбов. Полицейские до приезда спецтехники помогали освободить автомобили", — говорится в сообщении.

Также в МВД отметили, что через несколько часов дорогу удалось расчистить. В ведомстве отметили, если нужна помощь — звоните по телефону 101 или 102.

Напомним, что из-за сложных погодных условий в Украине по состоянию на утро 8 января были обесточены сотни населенных пунктов. Также фиксировались сбои в работе общественного транспорта. В результате гололеда и сильного ветра попадали деревья, образовались пробки на дорогах и аварии.

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