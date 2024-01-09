Снігова пастка у Вінницькій області — у МВС показали наслідки негоди

Снігові замети на дорозі Погребище-Турбів. Фото: скриншот

У Міністерстві внутрішніх справ оприлюднили кадри наслідків вирування негоди у Вінницькій області. Близько 30 автомобілів та автобуси застрягли в снігових заметах на шляху Погребище-Турбів.

Відповідне відео МВС опублікувало в Telegram.

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Зазначається, що підрозділи МВС продовжують надавати допомогу людям під час погіршення погодних умов.

"Кадри на відео — робота поліції Вінниччини. Близько 30 автівок та автобуси потрапили у снігову пастку на дорозі сполученням Погребище-Турбів. Поліцейські до приїзду спецтехніки допомагали визволити автівки", — йдеться в повідомленні.

Також у МВС зазначили, що за кілька годин дорогу вдалося розчистити. У відомстві наголосили, якщо потрібна допомога — телефонуйте 101 чи 102.

Нагадаємо, що через складні погодні умови в Україні станом на ранок 8 січня було знеструмлено сотні населених пунктів. Також фіксувалися збої щодо роботи громадського транспорту. Внаслідок ожеледиці та сильного вітру попадали дерева, утворилися затори на дорогах та аварії.