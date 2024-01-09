Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Снігова пастка у Вінницькій області — у МВС показали наслідки негоди arrow

Снігова пастка у Вінницькій області — у МВС показали наслідки негоди

9 січня 2024 00:54
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Снігова пастка у Вінницькій області — у МВС показали наслідки негоди
Снігові замети на дорозі Погребище-Турбів. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Міністерстві внутрішніх справ оприлюднили кадри наслідків вирування негоди у Вінницькій області. Близько 30 автомобілів та автобуси застрягли в снігових заметах на шляху Погребище-Турбів.

Відповідне відео МВС опублікувало в Telegram.

Читайте також:

Яка ситуація з погодою у Вінницькій області станом на вечір 8 січня

Зазначається, що підрозділи МВС продовжують надавати допомогу людям під час погіршення погодних умов.

"Кадри на відео — робота поліції Вінниччини. Близько 30 автівок та автобуси потрапили у снігову пастку на дорозі сполученням Погребище-Турбів. Поліцейські до приїзду спецтехніки допомагали визволити автівки", — йдеться в повідомленні.

Також у МВС зазначили, що за кілька годин дорогу вдалося розчистити. У відомстві наголосили, якщо потрібна допомога — телефонуйте 101 чи 102.

Нагадаємо, що через складні погодні умови в Україні станом на ранок 8 січня було знеструмлено сотні населених пунктів. Також фіксувалися збої щодо роботи громадського транспорту. Внаслідок ожеледиці та сильного вітру попадали дерева, утворилися затори на дорогах та аварії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

Актуальне по темі