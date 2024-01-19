Погода в Украине в пятницу, 19 января - прогноз от синоптиков

Женщина чуть не падает из-за гололеда. Фото: РБК-Украина

Сегодня, 19 января, в Украине будет облачная погода. Синоптики прогнозируют в южной части, в восточных и Днепропетровской областях дожди. Температура ночью будет +1...+6°, днем +4...+9°. На крайнем юге страны воздух прогреется до +12°. В Карпатах и на Закарпатье метеорологи обещают значительный дождь и мокрый снег. Там объявлен I уровень опасности.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине 19 января

В целом по стране ожидается умеренный дождь и мокрый снег, на Закарпатье и Карпатах сильные, днем в северной части небольшие осадки.

"Температура в течение суток +3°...-2°, в центральных областях 0...+5°. Ветер в Украине юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, ночью на востоке страны кое-где порывы 15-20 м/с. На дорогах западных и северных областей местами гололедица", — прогнозируют синоптики.

Погода в Украине сегодня, 19 января. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 19 января

В Киевской области сегодня тоже будет облачно. Ночью будет идти умеренный, а днем небольшой дождь и мокрый снег. На дорогах местами гололедица.

"Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем +3°...-2°", — утверждают в Укргидрометцентре.

В Киеве ночью и днем ожидается 0…+2°.

Опасные погодные условия в Украине

Высокая снеголавинная опасность четвертого уровня в связи с оттепелью и интенсивными осадками ожидается сегодня на высокогорье Ивано-Франковской, а также восточной, западной и центральной частей Закарпатской областей.

"Схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, высока вероятность массового схождения природных средних и больших лавин. Настоятельно рекомендуем воздержаться от походов на высокогорье", — призывают синоптики.

Непогода в Украине сегодня, 19 января. Фото: Укргидрометцентр

Кроме того, в Укргидрометцентре предупреждают об опасном гидрологическом явлении.

"19 января на реках Закарпатской области ожидается дальнейшее повышение уровней воды над текущими отметками на 0,8-1,2 м с выходом воды на пойму на г. Латорица возле г. Мукачево (І уровень опасности — желтый)", — говорится в сообщении.

Подобные явления ожидаются на устьевом участке Припяти (зона ЧАЭС) и Десне (Киевская, Черниговская, Сумская обл.) с последующим затоплением поймы Десны возле г. Новгород-Северский, Верхний Днепр и реки бассейна Днестра и суббассейнов р. Прут и Сирет (Ивано-Франковская, Черновицкая обл.).

Напомним, в Киеве было задействовано 283 единицы техники для уборки снега и противогололедной обработки. Отмечается, что именно спецтехника Киевавтодора чистит от снега городские дороги, мосты, спуски и подъемы в столице.