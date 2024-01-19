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Сьогодні в Україні різко зміниться погода — від чого застерігають синоптики

19 січня 2024 06:34
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Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні в п'ятницю, 19 січня — прогноз від синоптиків
Жінка ледь не падає через ожеледицю. Фото: РБК-Україна
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Сьогодні, 19 січня, в Україні спостерігатиметься хмарна погода. Синоптики прогнозують у південній частині, східних та Дніпропетровській областях дощі. Температура вночі становитиме +1...+6 °C, вдень +4...+9 °C. На крайньому півдні країни повітря прогріється до +12 °C. В Карпатах та на Закарпатті метеорологи обіцяють значний дощ та мокрий сніг. Там оголошено I рівень небезпечності.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 19 січня

Загалом по країні очікується помірний дощ та мокрий сніг, на Закарпатті та в Карпатах значні, вдень у північній частині невеликі опади.

"Температура протягом доби +3°...-2  °C, в центральних областях 0...+5 °C. Вітер в Україні південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с, вночі на сході країни подекуди пориви 15-20 м/с. На дорогах західних та північних областей місцями ожеледиця", — прогнозують синоптики.

Погода в Україні сьогодні 19 січня
Погода в Україні сьогодні, 19 січня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Київській області 19 січня

На Київщині сьогодні також будемарно. Вночі падатимуть помірний, а вдень невеликий дощ та мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.

"Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень +3°...-2 °C", — стверджують в Укргідрометцентрі.

У Києві вночі та вдень очікується 0...+2 °C.

Небезпечні погодні умови в Україні

Висока сніголавинна небезпека четвертого рівня у зв'язку з вiдлигою та інтенсивними опадами очікується сьогодні на високогір'ї Івано-Франківської, а також східної, західної та центральної частин Закарпатської областей.

"Сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, висока ймовірність масового схоження природних середніх та великих лавин. Наполегливо радимо утриматись від походів на високогір'я", — закликають синоптики.

Негода в Україні сьогодні, 19 січня. Фото: Укргідрометцентр

Крім того, в Укргідрометцентрі попереджають про небезпечне гідрологічне явище.

"19 січня на річках Закарпатської області очікується подальше підвищення рівнів води над поточними відмітками на 0,8-1,2 м з виходом води на заплаву на р.Латориця біля м. Мукачево (І рівень небезпеки — жовтий)", — йдеться в повідомленні.

Такі ж явища очікуються на пригирловій ділянці Прип'яті (зона ЧАЕС) та Десні (Київська, Чернігівська, Сумська обл.) з подальшим затопленням заплави Десни біля м.Новгород-Сіверський, Верхньому Дніпрі та рiчках басейну Днiстра та суббасейнiв Прута, Сiрету (Львiвська, Iвано-Франкiвська, Чернівецька обл.).

Нагадаємо, у Києві було задіяно 283 одиниці техніки для прибирання снігу та протиожеледної обробки. Зазначається, що саме спецтехніка "Київавтодору" чистить від снігу міські дороги, мости, спуски та підйоми у столиці. 

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