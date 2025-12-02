Видео
Главная arrow Погода arrow Солнечная активность умеренна — прогноз магнитных бурь на сегодня

Солнечная активность умеренна — прогноз магнитных бурь на сегодня

2 декабря 2025 14:05
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз магнітних бур на 2 грудня — геомагнітні хвилювання незначні
Женщина сидит в постели и держится за виски. Фото иллюстративное: Sleep Foundation
Светлана Силенко - Редактор

Во вторник, 2 декабря, магнитных бурь не ожидается — геомагнитные волнения в этот день незначительны. В течение последних суток вспышки Солнца практически не влияют на Землю.

Об этом информирует Meteoprog.

Магнитные бури 2 декабря

За прошедшие 24 часа на Солнце произошли шесть слабых вспышек класса С и одна вспышка X-класса. Солнечные вспышки X-класса являются самыми сильными и случаются не часто. Если они идут в направлении Земли, то могут создать длительные радиационные бури. Это может привести к повреждениям спутников и систем связи. Более того. они способны вывезти из строя наземные технологии и энергосистемы. Вспышки такого класса могут даже стать причиной экстремальных геомагнитных штормов на Земле. Но кроме того такие вспышки вызывают волшебное полярное сияние. Специалисты прогнозируют, что во вторник геомагнитное поле будет тихого уровня, а вероятность вспышек Х-класса является небольшой.

Солнечная активность на 2 декабря

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 70%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%;
  • Количество солнечных пятен — 47.

Магнитные бури влияют на самочувствие

Магнитные бури могут существенно ухудшить ваше здоровье. Поэтому предупреждения о магнитных бурях важны — они помогают вовремя реагировать на риск инфарктов и инсультов. Другие возможные последствия магнитных бурь включают в себя проблемы со сном и иммунитетом, нарушение работы сердечно-сосудистой системы и обострение хронических заболеваний. Кроме того, существенным является влияние на нервную систему и эмоциональное состояние.

Напомним, что аффирмации — это инструмент, который может изменить жизнь. Узнайте об объяснении того, почему это работает.

Ранее мы также информировали, что обычные привычки имеют влияние на здоровье и психику, хотя человек может не догадываться, настолько это ему вредит.

земля самочувствие магнитные бури Земля солнечная активность
