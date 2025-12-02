Прогноз магнітних бур на 2 грудня — геомагнітні хвилювання незначні

Женщина сидит в постели и держится за виски. Фото иллюстративное: Sleep Foundation

Во вторник, 2 декабря, магнитных бурь не ожидается — геомагнитные волнения в этот день незначительны. В течение последних суток вспышки Солнца практически не влияют на Землю.

Магнитные бури 2 декабря

За прошедшие 24 часа на Солнце произошли шесть слабых вспышек класса С и одна вспышка X-класса. Солнечные вспышки X-класса являются самыми сильными и случаются не часто. Если они идут в направлении Земли, то могут создать длительные радиационные бури. Это может привести к повреждениям спутников и систем связи. Более того. они способны вывезти из строя наземные технологии и энергосистемы. Вспышки такого класса могут даже стать причиной экстремальных геомагнитных штормов на Земле. Но кроме того такие вспышки вызывают волшебное полярное сияние. Специалисты прогнозируют, что во вторник геомагнитное поле будет тихого уровня, а вероятность вспышек Х-класса является небольшой.

Солнечная активность на 2 декабря

Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 70%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%;

Количество солнечных пятен — 47.

Магнитные бури влияют на самочувствие

Магнитные бури могут существенно ухудшить ваше здоровье. Поэтому предупреждения о магнитных бурях важны — они помогают вовремя реагировать на риск инфарктов и инсультов. Другие возможные последствия магнитных бурь включают в себя проблемы со сном и иммунитетом, нарушение работы сердечно-сосудистой системы и обострение хронических заболеваний. Кроме того, существенным является влияние на нервную систему и эмоциональное состояние.

