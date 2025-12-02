Прогноз магнітних бур на 2 грудня — геомагнітні хвилювання незначні

Жінка сидить у ліжку та тримається за скроні. Фото ілюстративне: Sleep Foundation

У вівторок, 2 грудня, магнітних бур не очікується — геомагнітні хвилювання цього дня є незначними. На протязі останньої доби спалахи Сонця практично не впливають на Землю.

Про це інформує Meteoprog.

Реклама

Читайте також:

Магнітні бурі 2 грудня

За минулі 24 години на Сонці відбулися шість слабких спалахів класу С та один спалах X-класу. Сонячні спалахи X-класу є найсильнішими та трапляються не часто. Якщо вони йдуть у напрямок Землі, то можуть створити тривкі радіаційні бурі. Це може призвести до ушкоджень супутників та систем зв'язку. Біль того. вони здатні вивезти з ладу наземні технології та енергосистеми. Спалахи такого класу можуть навіть стати причиною екстремальних геомагнітних штормів на Землі. Але крім того такі спалахи викликають чарівне полярне сяйво. Спеціалісти прогнозують, що у вівторок геомагнітне поле буде тихого рівня, а ймовірність спалахів Х-класу є невеликою.

Сонячна активність на 2 грудня

Ймовірність малого геомагнітного шторму – 1%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%;

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 70%;

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 20%;

Кількість сонячних плям – 47.

Магнітні бурі впливають на самопочуття

Магнітні бурі можуть суттєво погіршити ваше здоров’я. Тому попередження про магнітні бурі важливі – вони допомагають вчасно реагувати на ризик інфарктів та інсультів. Інші можливі наслідки магнітних бур включають в себе проблеми зі сном та імунітетом, порушення роботи серцево-судинної системи та загострення хронічних захворювань. Окрім того, суттєвим є вплив на нервову систему та емоційний стан.

Нагадаємо, що афірмації — це інструмент, що може змінити життя. Дізнайтеся про пояснення того, чому це працює.

Раніше ми також інформували, що буденні звички мають вплив на здоров'я та психіку, хоча людина може не здогадуватися, настільки це їй шкодить.