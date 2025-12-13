Магнитные бури 13 декабря — чего ожидать метеозависимым сегодня

Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Существенных магнитных бурь в субботу, 13 декабря, не ожидается на Земле. В то же время магнитосфера находится в возбужденном состоянии.

Об этом сообщает Meteoprog.

Магнитные бури 13 декабря

За последние сутки солнечная активность была на умеренном уровне, но на Солнце произошло семь вспышек класса С, которые практически не влияют на Землю, а также две М, самая большая из которых М2. Она может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Кроме того, возможен солнечный радиационный шторм.

Геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня, а солнечная активность — умеренной с небольшой вероятностью вспышек Х-класса.

Солнечная активность на 13 декабря:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 20%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 61

Как подготовиться к периоду магнитных бурь

Подготовка к периоду магнитных бурь сводится к уменьшению нагрузки на организм и стабилизации режима:

прежде всего стоит наладить сон — ложиться и просыпаться в одно и то же время, спать не менее 7-8 часов;

пейте достаточно воды в течение дня, особенно если имеете склонность к головным болям или пониженному давлению;

алкоголь в такие дни лучше исключить, а кофе ограничить;

меньше жирного, соленого и тяжелой пищи, больше овощей, каш, рыбы, продуктов с магнием и калием;

интенсивные тренировки, тяжелая физическая работа или переутомление могут усугублять симптомы;

людям с сердечно-сосудистыми проблемами важно регулярно контролировать давление и не пропускать назначенные врачом препараты;

планируйте день без спешки, делайте перерывы, избегайте конфликтных ситуаций и избытка новостей.

