Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Главная arrow Погода arrow Солнечный радиационный шторм — прогноз магнитных бурь на сегодня arrow

Солнечный радиационный шторм — прогноз магнитных бурь на сегодня

13 декабря 2025 16:24
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнитные бури 13 декабря — чего ожидать метеозависимым сегодня
Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Существенных магнитных бурь в субботу, 13 декабря, не ожидается на Земле. В то же время магнитосфера находится в возбужденном состоянии.

Об этом сообщает Meteoprog.

Реклама
Читайте также:

Магнитные бури 13 декабря

За последние сутки солнечная активность была на умеренном уровне, но на Солнце произошло семь вспышек класса С, которые практически не влияют на Землю, а также две М, самая большая из которых М2. Она может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Кроме того, возможен солнечный радиационный шторм.

Реклама

Геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня, а солнечная активность — умеренной с небольшой вероятностью вспышек Х-класса.

Солнечная активность на 13 декабря:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 20%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 61
Магнітні бурі 13 грудня
Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Как подготовиться к периоду магнитных бурь

Подготовка к периоду магнитных бурь сводится к уменьшению нагрузки на организм и стабилизации режима:

Реклама
  • прежде всего стоит наладить сон — ложиться и просыпаться в одно и то же время, спать не менее 7-8 часов;
  • пейте достаточно воды в течение дня, особенно если имеете склонность к головным болям или пониженному давлению;
  • алкоголь в такие дни лучше исключить, а кофе ограничить;
  • меньше жирного, соленого и тяжелой пищи, больше овощей, каш, рыбы, продуктов с магнием и калием;
  • интенсивные тренировки, тяжелая физическая работа или переутомление могут усугублять симптомы;
  • людям с сердечно-сосудистыми проблемами важно регулярно контролировать давление и не пропускать назначенные врачом препараты;
  • планируйте день без спешки, делайте перерывы, избегайте конфликтных ситуаций и избытка новостей.

Напомним, Новини.LIVE подготовили расписание магнитных бурь на декабрь.

Ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, чего ожидать от погоды в Украине 14 декабря.

космос Солнце самочувствие магнитные бури плохое самочувствие
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации