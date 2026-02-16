Магнитные бури 16 февраля — прогноз для метеозависимых

Солнце было активным — готовиться ли к магнитным бурям сегодня
В понедельник, 16 февраля, геомагнитная ситуация на Земле будет умеренной: магнитосфера будет оставаться в возбужденном состоянии, но условий для существенных магнитных бурь не прогнозируют. По оценке специалистов, в течение дня геомагнитное поле будет колебаться от спокойного уровня до незначительного шторма.
Об этом пишет Новини.LIVE, ссылаясь на данные синоптиков Meteoprog.
Магнитные бури в Украине 16 февраля
Солнечная активность последние 24 часа была низкой. За сутки на Солнце зафиксировали лишь четыре вспышки класса B и две вспышки класса C, которые обычно не дают заметного влияния на Землю. На 16 февраля также ожидают низкую активность, хотя вероятность вспышек М-класса остается небольшой.
Солнечная активность на 16 февраля:
- Вероятность малого геомагнитного шторма - 30%
- Вероятность большого геомагнитного шторма - 10%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса - 10%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса - 1%
- Количество солнечных пятен - 15
Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь
Если в дни геомагнитных колебаний у вас ухудшается самочувствие, чаще всего помогают простые вещи. Следует выспаться, пить больше воды в течение дня, делать легкие физические нагрузки и прогуливаться чаще на свежем воздухе.
Также врачи советуют в дни магнитных бурь пить меньше кофе и энергетиков. Если есть склонность к колебаниям давления, стоит контролировать показатели и не пропускать назначенные врачом препараты.
