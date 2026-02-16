Видео
Главная Погода Солнце было активным — готовиться ли к магнитным бурям сегодня

Солнце было активным — готовиться ли к магнитным бурям сегодня

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 11:23
Магнитные бури 16 февраля — прогноз для метеозависимых
Головокружение. Фото: Freepik

В понедельник, 16 февраля, геомагнитная ситуация на Земле будет умеренной: магнитосфера будет оставаться в возбужденном состоянии, но условий для существенных магнитных бурь не прогнозируют. По оценке специалистов, в течение дня геомагнитное поле будет колебаться от спокойного уровня до незначительного шторма.

Об этом пишет Новини.LIVE, ссылаясь на данные синоптиков Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури в Украине 16 февраля

Солнечная активность последние 24 часа была низкой. За сутки на Солнце зафиксировали лишь четыре вспышки класса B и две вспышки класса C, которые обычно не дают заметного влияния на Землю. На 16 февраля также ожидают низкую активность, хотя вероятность вспышек М-класса остается небольшой.

null
Прогноз до 18 февраля. Фото: скриншот

Солнечная активность на 16 февраля:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма - 30%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма - 10%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса - 10%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса - 1%
  • Количество солнечных пятен - 15
null
Магнитные бури с 16 по 19 февраля. Фото: скриншот

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

Если в дни геомагнитных колебаний у вас ухудшается самочувствие, чаще всего помогают простые вещи. Следует выспаться, пить больше воды в течение дня, делать легкие физические нагрузки и прогуливаться чаще на свежем воздухе.

Также врачи советуют в дни магнитных бурь пить меньше кофе и энергетиков. Если есть склонность к колебаниям давления, стоит контролировать показатели и не пропускать назначенные врачом препараты.

Напомним, синоптики предупредили о метели и гололеде в Украине в понедельник, 16 февраля.

Также читайте прогноз, какой будет весна в Украине в 2026 году и с какого месяца придет потепление.

космос Солнце самочувствие здоровье магнитные бури прогнозы
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
