Україна
Сонце було активним — чи готуватися до магнітних бур сьогодні

Сонце було активним — чи готуватися до магнітних бур сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 11:23
Магнітні бурі 16 лютого — прогноз для метеозалежних
Запаморочення. Фото: Freepik

У понеділок, 16 лютого, геомагнітна ситуація на Землі буде помірною: магнітосфера залишатиметься у збудженому стані, але умов для суттєвих магнітних бур не прогнозують. За оцінкою фахівців, протягом дня геомагнітне поле коливатиметься від спокійного рівня до незначного шторму.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на дані синоптиків Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі в Україні 16 лютого

Сонячна активність останні 24 години була низькою. За добу на Сонці зафіксували лише чотири спалахи класу B і два спалахи класу C, які зазвичай не дають помітного впливу на Землю. На 16 лютого також очікують низьку активність, хоча ймовірність спалахів М-класу залишається невеликою.

null
Прогноз до 18 лютого. Фото: скриншот

Сонячна активність на 16 лютого:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму – 30%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму – 10%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 10%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%
  • Кількість сонячних плям – 15
null
Магнітні бурі з 16 до 19 лютого. Фото: скриншот

Як покращити самопочуття під час магнітних бур

Якщо в дні геомагнітних коливань у вас погіршується самопочуття, найчастіше допомагають прості речі. Слід виспатися, пити більше води протягом дня, робити легші фізичні навантаження та прогулюватися частіцше на свіжому повітрі.

Також лікарі радять у дні магнітних бур пити менше кави та енергетиків. Якщо є схильність до коливань тиску, варто контролювати показники і не пропускати призначені лікарем препарати.

Нагадаємо, синоптики попередили про хуртовини та ожеледь в Україні у понеділок, 16 лютого.

Також читайте прогноз, якою буде весна в Україні у 2026 році та з якого місяця прийде потепління.

космос Сонце самопочуття здоров'я магнітні бурі прогнози
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
