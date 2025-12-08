Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Погода arrow Солнце было очень активным — прогноз магнитных бурь на сегодня arrow

Солнце было очень активным — прогноз магнитных бурь на сегодня

8 декабря 2025 11:30
Светлана Силенко - Редактор
Магнитные бури 8 декабря — прогноз для метеозависимых и советы
Ухудшение самочувствия. Фото: Pexels
Светлана Силенко - Редактор

В понедельник, 8 декабря, Землю накроет слабая магнитная буря уровня G1. Такой шторм может вызвать мелкие перебои в работе энергосистем и повлиять на миграцию птиц и животных. Для метеозависимых и пожилых людей возможно ухудшение самочувствия.

Об этом сообщает Meteoprog.

Реклама
Читайте также:

Магнитные бури 8 декабря — подробный прогноз

Специалисты отметили, что за последние 24 часа Солнце было очень активным - там было 10 вспышек класса С, которые не имеют сильного влияния на Землю. В то же время было и две вспышки М-класса, среди которых самым большим достиг уровня М8,1.

null
Прогноз магнитных бурь на декабрь. Фото: скриншот

Вспышки М являются средними с большими и иногда способны вызвать радиопомехи на Земле и провоцировать солнечный радиационный шторм. В понедельник, 8 декабря, геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до шторма слабого уровня.

Магнітні бурі 8 грудня
Прогноз магнитных бурь с 8 по 11 декабря. Фото: скриншот

Солнечная активность на 8 декабря:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 25%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%;
  • Количество солнечных пятен — 67.

Напомним, уже известно, когда в декабре будут сильные магнитные бури.

Также синоптики составили прогноз погоды в Украине на неделю с 8 по 15 декабря.

космос Солнце здоровье магнитные бури прогнозы
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:06 Зеленский в Лондоне проведет ряд важных встреч, — источник

13:04 РФ распространяет фейк о Лимане — в 3-м корпусе пояснили ситуацию

13:03 ГПСУ опровергла данные ООН о выезде украинцев из-за блэкаутов

13:00 Деньги многодетным семьям — когда выплаты придется вернуть

12:56 Brent возле максимума — нефтерынок ожидает сигналов от ФРС

РФ не получит территории — реакция сенаторов на переговоры - 80x80

РФ не получит территории — реакция сенаторов на переговоры

12:43 На Запорожье прогремели мощные взрывы — что известно

12:38 На Львовщине напали на артистов ансамбля "Гуцулия" — что известно

12:32 Сырский заявил об улучшении подготовки мобилизованных

12:30 Менопауза после 40 лет — почему это не приговор и как жить дальше

12:28 Графики света в Одессе — известна дата завершения отключений

13:06 Зеленский в Лондоне проведет ряд важных встреч, — источник

13:04 РФ распространяет фейк о Лимане — в 3-м корпусе пояснили ситуацию

13:03 ГПСУ опровергла данные ООН о выезде украинцев из-за блэкаутов

13:00 Деньги многодетным семьям — когда выплаты придется вернуть

12:56 Brent возле максимума — нефтерынок ожидает сигналов от ФРС

РФ не получит территории — реакция сенаторов на переговоры - 80x80

РФ не получит территории — реакция сенаторов на переговоры

12:43 На Запорожье прогремели мощные взрывы — что известно

12:38 На Львовщине напали на артистов ансамбля "Гуцулия" — что известно

12:32 Сырский заявил об улучшении подготовки мобилизованных

12:30 Менопауза после 40 лет — почему это не приговор и как жить дальше

12:28 Графики света в Одессе — известна дата завершения отключений

18:47 Тепло с одесского рынка — как горожане поддерживают военных

11:03 День Святого Николая — будут ли отмечать одесситы праздник

3 декабря

18:49 Инкллюзивность в Одессе — с чем сталкиваются ветераны каждый день

2 декабря

22:32 Ад Мариуполя и плен в РФ глазами одесского морского пехотинца

1 декабря

18:53 Опасность всегда рядом — что нужно знать о ВИЧ одесситам

28 ноября

22:32 Отмена правил эксплуатации пляжей в Одессе — чем это грозит

27 ноября

22:33 Цены на продукты в Одессе — как изменились на рынке Черемушки

08:04 Мирный план Трампа — возможность компромисса или путь капитуляции

25 ноября

22:33 Рано или поздно воевать будут все — история морпеха из Одессы

24 ноября

15:46 Мирное соглашение Трампа по Украине — мнение одесситов

Text

08:00 Россия атаковала дамбу на Харьковщине — эфир Ранок.LIVE

7 декабря
Text

19:30 Ватикан зажигает елку на площади Святого Петра — прямой эфир

5 декабря
Text

21:00 Зарплаты, налоги и отставка Ермака — эфир с Гетманцевым

Text

18:01 Нардеп попалась на крупной взятке — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 США анонсировали новости о войне в Украине — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

16:00 Минималка в Украине — какой будет сумма с 1 января 2026 года

6 декабря 2025

16:32 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

7 декабря 2025
Эксклюзив

10:14Украина либо станет частью нового, либо создаст новое, — Буданов

26 ноября 2025

18:40 Ваш цветок по дате рождения — расскажет все о характере

4 декабря 2025

21:56 Стало известно где, и на какой должности служит сын Шуфрича в ВСУ

26 ноября 2025

15:50 Выплаты в ВСУ — максимальные и минимальные суммы с 1 декабря

1 декабря 2025

19:20 Новые монеты Украины уже в обращении — какой у них номинал и вид

3 декабря 2025

03:04 Зимний десерт за 5 минут из 1 л молока — без духовки и желатина

27 ноября 2025

11:30 Украинцам продают доллары со звездочкой — что значит этот символ

6 декабря 2025

08:20 Ночной тариф в 2026 — сколько будет стоить киловатт с 1 января

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации