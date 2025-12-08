Магнитные бури 8 декабря — прогноз для метеозависимых и советы

Ухудшение самочувствия. Фото: Pexels

В понедельник, 8 декабря, Землю накроет слабая магнитная буря уровня G1. Такой шторм может вызвать мелкие перебои в работе энергосистем и повлиять на миграцию птиц и животных. Для метеозависимых и пожилых людей возможно ухудшение самочувствия.

Об этом сообщает Meteoprog.

Магнитные бури 8 декабря — подробный прогноз

Специалисты отметили, что за последние 24 часа Солнце было очень активным - там было 10 вспышек класса С, которые не имеют сильного влияния на Землю. В то же время было и две вспышки М-класса, среди которых самым большим достиг уровня М8,1.

Прогноз магнитных бурь на декабрь. Фото: скриншот

Вспышки М являются средними с большими и иногда способны вызвать радиопомехи на Земле и провоцировать солнечный радиационный шторм. В понедельник, 8 декабря, геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до шторма слабого уровня.

Прогноз магнитных бурь с 8 по 11 декабря. Фото: скриншот

Солнечная активность на 8 декабря:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 25%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%;

Количество солнечных пятен — 67.

