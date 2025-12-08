Магнитные бури 8 декабря — прогноз для метеозависимых и советы

Солнце было очень активным — прогноз магнитных бурь на сегодня
В понедельник, 8 декабря, Землю накроет слабая магнитная буря уровня G1. Такой шторм может вызвать мелкие перебои в работе энергосистем и повлиять на миграцию птиц и животных. Для метеозависимых и пожилых людей возможно ухудшение самочувствия.
Магнитные бури 8 декабря — подробный прогноз
Специалисты отметили, что за последние 24 часа Солнце было очень активным - там было 10 вспышек класса С, которые не имеют сильного влияния на Землю. В то же время было и две вспышки М-класса, среди которых самым большим достиг уровня М8,1.
Вспышки М являются средними с большими и иногда способны вызвать радиопомехи на Земле и провоцировать солнечный радиационный шторм. В понедельник, 8 декабря, геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до шторма слабого уровня.
Солнечная активность на 8 декабря:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 25%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%;
- Количество солнечных пятен — 67.
