Солнце готовит сюрпризы — прогноз магнитных бурь 21 апреля
В воскресенье, 21 апреля, стоит ожидать магнитной бури. Магнитосфера Земли будет находиться в неспокойном состоянии.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 21 апреля
За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. В эти сутки на Солнце произошло 14 вспышек класса М2, которые не влияют на Землю.
Возможно, в воскресенье геомагнитное поле будет находиться на активном уровне. Солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью вспышек X-класса.
Солнечная активность на 21 апреля:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%.
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%.
- Количество солнечных пятен — 98.
Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.
Как уберечься от воздействия магнитных бурь
Следует быть хорошо подготовленными к магнитным бурам, чтобы контролировать проявления сердечно-сосудистых болезней, мигрени и приступов вегето-сосудистой дистонии, которые могут быть спровоцированы этим типом солнечных явлений.
Для того чтобы избавиться от негативных последствий, следует:
- не злоупотреблять крепким кофе, энергетическими напитками и алкоголем;
- употреблять большое количество воды;
- проветривать жилье и как можно дольше находиться на свежем воздухе;
- пить травяной чай;
- принимать контрастный душ для облегчения сна.
Напомним, ранее в NASA предостерегли, что к Земле приближается огромный астероид 2024 FH2, по классификации аэрокосмического агентства гриф "потенциально опасного объекта".
В то же время, группа ученых из Йоркского университета Канады нашла у астронавтов новую неожиданную способность вестибулярного аппарата при прохождении спецфизподготовки.
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