Солнце готовит сюрпризы — прогноз магнитных бурь 21 апреля

Девушка страдает от воздействия магнитных бурь. Фото иллюстративный: freepik

В воскресенье, 21 апреля, стоит ожидать магнитной бури. Магнитосфера Земли будет находиться в неспокойном состоянии.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 21 апреля

За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. В эти сутки на Солнце произошло 14 вспышек класса М2, которые не влияют на Землю.

Возможно, в воскресенье геомагнитное поле будет находиться на активном уровне. Солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью вспышек X-класса.

Солнечная активность на 21 апреля:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%.

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%.

Количество солнечных пятен — 98.

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Парень страдает мигренью из-за воздействия магнитной бури. Источник: freepik

Как уберечься от воздействия магнитных бурь

Следует быть хорошо подготовленными к магнитным бурам, чтобы контролировать проявления сердечно-сосудистых болезней, мигрени и приступов вегето-сосудистой дистонии, которые могут быть спровоцированы этим типом солнечных явлений.

Для того чтобы избавиться от негативных последствий, следует:

не злоупотреблять крепким кофе, энергетическими напитками и алкоголем;

употреблять большое количество воды;

проветривать жилье и как можно дольше находиться на свежем воздухе;

пить травяной чай;

принимать контрастный душ для облегчения сна.

Напомним, ранее в NASA предостерегли, что к Земле приближается огромный астероид 2024 FH2, по классификации аэрокосмического агентства гриф "потенциально опасного объекта".

В то же время, группа ученых из Йоркского университета Канады нашла у астронавтов новую неожиданную способность вестибулярного аппарата при прохождении спецфизподготовки.