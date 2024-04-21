Сонце готує сюрпризи — прогноз магнітних бур 21 квітня
У неділю, 21 квітня, варто очікувати на магнітну бурю. Магнітосфера Землі перебуватиме в неспокійному стані.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 21 квітня
За останні 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. Цієї доби на Сонці сталося 14 спалахів класу М2, які не впливають на Землю.
Можливо, в неділю геомагнітне поле перебуватиме на активному рівні. Сонячна активність буде помірною з невеликою ймовірністю спалахів X-класу.
Сонячна активність на 21 квітня:
- Імовірність малого геомагнітного шторму — 15%
- Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%.
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 20%.
- Кількість сонячних плям — 98.
Магнітні бурі можуть чинити негативний вплив на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.
Як вберегтися від впливу магнітних бур
Варто бути добре підготовленими до магнітних бур, щоб мати змогу контролювати прояви серцево-судинних хвороб, мігрені та приступів вегето-судинної дистонії, які можуть бути спровоковані цим типом сонячних явищ.
Для того, аби позбутися від негативних наслідків, варто:
- не зловживати міцною кавою, енергетичними напоями та алкоголем;
- вживати велику кількість води;
- провітрювати помешкання та якомога довше перебувати на свіжому повітрі;
- пити трав'яний чай;
- приймати контрастний душ для полегшення сну.
Нагадаємо, раніше у NASA застерегли, що до Землі наближається величезний астероїд 2024 FH2, який за класифікацією аерокосмічного агентства має гриф "потенційно небезпечного об’єкта".
Водночас група науковців з Йоркського університету Канади знайшла в астронавтів нову неочікувану здатність вестибулярного апарату при проходженні спецфізпідготовки.
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