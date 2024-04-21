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Сонце готує сюрпризи — прогноз магнітних бур 21 квітня

21 квітня 2024 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Сонце готує сюрпризи — прогноз магнітних бур 21 квітня
Дівчина страждає від впливу магнітних бур. Фото ілюстративне: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У неділю, 21 квітня, варто очікувати на магнітну бурю. Магнітосфера Землі перебуватиме в неспокійному стані.

Про це повідомляє Meteoprog.

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За останні 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. Цієї доби на Сонці сталося 14 спалахів класу М2, які не впливають на Землю.

Можливо, в неділю геомагнітне поле перебуватиме на активному рівні. Сонячна активність буде помірною з невеликою ймовірністю спалахів X-класу.

Сонячна активність на 21 квітня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 15%
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%.
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 20%.
  • Кількість сонячних плям — 98.

Магнітні бурі можуть чинити негативний вплив на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

магнітні бурі
Хлопець страждає на мігрень через вплив магнітної бурі. Джерело: freepik

Як вберегтися від впливу магнітних бур

Варто бути добре підготовленими до магнітних бур, щоб мати змогу  контролювати прояви серцево-судинних хвороб, мігрені та приступів вегето-судинної дистонії, які можуть бути спровоковані цим типом сонячних явищ.

Для того, аби позбутися від негативних наслідків, варто:

  • не зловживати міцною кавою, енергетичними напоями та алкоголем;
  • вживати велику кількість води;
  • провітрювати помешкання та якомога довше перебувати на свіжому повітрі;
  • пити трав'яний чай;
  • приймати контрастний душ для полегшення сну. 

Нагадаємо, раніше у NASA застерегли, що до Землі наближається величезний астероїд 2024 FH2, який за класифікацією аерокосмічного агентства має гриф "потенційно небезпечного об’єкта".

Водночас група науковців з Йоркського університету Канади знайшла в астронавтів нову неочікувану здатність вестибулярного апарату при проходженні спецфізпідготовки. 

погода
Сонце
здоров'я
магнітні бурі
Україна

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