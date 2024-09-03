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Жара медленно отступает — в Укргидрометцентре дали прогноз на завтра

3 сентября 2024 17:42
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине 4 сентября — в Укргидрометцентре сообщили о снижении жары
Осень в Киеве. Фото: uain.press
Светлана Силенко - Редактор

Прогноз погоды в Украине в среду, 4 сентября, ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха будет колебаться от +23...+28°С. Ветер будет преимущественно северо-восточным направлением.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 4 сентября

В Украине 4 сентября ожидается переменная облачность. В центральных, южных областях и Крыму местами кратковременный дождь и гроза. На остальной территории обойдется без осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +15...+20 °С, в западных областях +11...+16 °С;
  • днем +23...+28 °С, в Закарпатье до +32 °С;
  • в Карпатах ночью +9...+14 °С, днем +18...+23 °С.
Погода в Украине
Погода в Украине 4 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 4 сентября

В Киеве и области переменная облачность. Осадков не ожидается.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +15...+20 °С, днем +23...+28 °С;
  • в Киеве ночью +18...+20 °С, днем +26...+28 °С.
погода в Киеве
Погода в Киеве 4 сентября. Фото: Укргидрометцентр

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