Прогноз погоды в Украине 4 сентября — в Укргидрометцентре сообщили о снижении жары

Жара медленно отступает — в Укргидрометцентре дали прогноз на завтра
3 сентября 2024 17:42
Осень в Киеве. Фото: uain.press
Прогноз погоды в Украине в среду, 4 сентября, ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха будет колебаться от +23...+28°С. Ветер будет преимущественно северо-восточным направлением.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
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Погода в Украине 4 сентября
В Украине 4 сентября ожидается переменная облачность. В центральных, южных областях и Крыму местами кратковременный дождь и гроза. На остальной территории обойдется без осадков.
Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +15...+20 °С, в западных областях +11...+16 °С;
- днем +23...+28 °С, в Закарпатье до +32 °С;
- в Карпатах ночью +9...+14 °С, днем +18...+23 °С.
Погода в Киеве 4 сентября
В Киеве и области переменная облачность. Осадков не ожидается.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +15...+20 °С, днем +23...+28 °С;
- в Киеве ночью +18...+20 °С, днем +26...+28 °С.
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