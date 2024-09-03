Прогноз погоди в Україні 4 вересня — в Укргідрометцентрі повідомили про зниження спеки

Спека повільно відступає — в Укргідрометцентрі дали прогноз на завтра
3 вересня 2024 17:42
Осінь у Києві. Фото: uain.press
Прогноз погоди в Україні у середу, 4 вересня, передбачає мінливу хмарність без опадів. Температура повітря коливатиметься від +23...+28 °С. Вітер буде переважно північно-східного напрямку.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
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Погода в Україні 4 вересня
В Україні 4 вересня очікується мінлива хмарність. У центральних, південних областях та в Криму місцями короткочасний дощ та гроза. На решті території обійдеться без опадів.
Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі +15...+20 °С, у західних областях +11...+16 °С;
- вдень +23...+28 °С, на Закарпатті до +32 °С;
- в Карпатах вночі +9...+14 °С, вдень +18...+23 °С.
Погода в Києві 4 вересня
У Києві та області буде мінлива хмарність. Опадів не очікується.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі +15...+20 °С, вдень +23...+28 °С;
- у Києві вночі +18...+20 °С, вдень +26...+28 °С.
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