Погода в Украине сегодня 24 ноября — прогноз от синоптиков

Падает снег. Фото: Игорь Кузнецов/ Новини.LIVE

Сегодня, 24 ноября, в западных, северных и северо-восточных областях ожидается дождь с мокрым снегом. Кроме того, прогнозируется очень сильный ветер 15-20 м/с, а в Карпатах порывы достигнут 25-30 м/с.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре и Наталья Диденко.

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Погода в Украине сегодня 24 ноября

По прогнозам Укргидрометцентра, сегодня по всей Украине будет облачная погода. В западных, северных и северо-восточных областях ожидается дождь с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков.

В то же время синоптики прогнозируют сильный ветер 7-12 м/с, в Украине кроме южной части там порывы достигнут 15-20 м/с, а в Карпатах аж 25-30 м/с.

Температура воздуха будет днем колебаться в пределах +1...+6 °C, в южной части +6...+11 °C. В Карпатах снег ночью -1... -6 °C, а днем около 0.

Погода в Украине сегодня 24 ноября

Кроме того, синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киеве и области (І уровень опасности).

Прогноз погоды от Наталки Диденко 24 ноября

Наталья Диденко рассказала, что 24 ноября в Украине ощутимо потеплеет. Температура воздуха в дневные часы повысится до +2...+9°C, на юге будет +10...+14°C.

Потепление в Украине 24 ноября. Фото: Наталья Диденко/Facebook

"Дожди, местами с мокрым снегом пройдут на западе и севере Украины. На остальной территории — без существенных осадков. Сильный юго-западный ветер завтра будет достигать порой штормовых порывов практически повсюду, будьте осторожны", — предупредила Диденко.

В Киеве сегодня ожидается облачная ветреная влажная погода, однако теплее. Дождь, местами с мокрым снегом. Ночью около нуля, а днем воздух в столице прогреется до +5°C.

Напомним, по данным областного гидрометцентра, сегодня, 24 ноября, в Харькове и области утром ожидается снег, а днем небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Гололедица на дорогах может усложнить движение транспорта, поэтому водителям рекомендуется быть особенно внимательными.

Кроме того, жителей Киева и Киевской области предупредили о сложных погодных условиях. Ожидаются сильные порывы ветра, метель и гололедица.