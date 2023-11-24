Погода в Україні сьогодні 24 листопада — прогноз від синоптиків

Падає сніг. Фото: Ігор Кузнєцов/ Новини.LIVE

Сьогодні, 24 листопада, у західних, північних та північно-східних областях очікується дощ з мокрим снігом. Окрім того, прогнозується дуже сильним вітер 15-20 м/с, а в Карпатах пориви сягнуть 25-30 м/с.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі та Наталка Діденко.

Читайте також:

Погода в Україні сьогодні 24 листопада

За прогнозами Укргідрометцентру, сьогодні по всій Україні буде хмарна погода. У західних, північних та північно-східних областях очікується дощ з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів.

Водночас синоптики прогнозують сильний вітер 7-12 м/с, в Україні, крім південної частини, там пориви сягнуть 15-20 м/с, а в Карпатах аж 25-30 м/с.

Температура повітря вдень коливатиметься в межах +1...+6 °C, у південній частині +6...+11 °C. В Карпатах сніг, температура вночі -1...-6 °C, а вдень близько 0.

Погода в Україні сьогодні 24 листопада

Окрім того, синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища у Києві та області (І рівень небезпеки).

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Наталка Діденко розповіла, що 24 листопада в Україні відчутно потепліє. Температура повітря у денні години підвищиться до +2...+9 °C градусів, на півдні буде +10...+14°C.

Потепління в Україні 24 листопада. Фото: Наталка Діденко/Facebook

"Дощі, місцями з мокрим снігом пройдуть на заході та півночі України. На решті території — без істотних опадів. Сильний південно-західний вітер завтра досягатиме часом штормових поривів практично повсюди, будьте обережними", — попередила Діденко.

У Києві сьогодні очікується хмарна волога вітряна, проте тепліша погода. Дощ, місцями з мокрим снігом. Вночі близько нуля, а вдень повітря у столиці прогріється до +5 °C.

Нагадаємо, за даними обласного гідрометцентру, сьогодні, 24 листопада, у Харків та області зранку очікується сніг, а вдень невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Ожеледиця на дорогах може ускладнити рух транспорту, тому водіям рекомендується бути особливо уважними.

Окрім того, мешканців Києва та Київської області попередили про складні погодні умови. Очікуються сильні пориви вітру, хуртовина та ожеледиця.