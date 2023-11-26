Погода в Украине в воскресенье, 26 ноября — где угроза метели и гололедицы

Люди на улицах Киева, который засыпает снегом. Фото: instagram.com/txdnepr

Погода в Украине в воскресенье, 26 ноября, готовит для украинцев сюрпризы в виде снегопадов, метелей, ливней, гололеда и порывов ветра до 30 м/с. Синоптики предупреждают об опасности во многих областях, в частности, Киевской и Киеве, Черниговской, Одесской, Кировоградской и других и призывают быть очень осторожными. Объявлены I и II уровни опасности. Температурные показатели сегодня подрисует мороз, ведь днем следует ожидать 0...-5 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Предупреждение от Укргидрометцентра

Синоптики сообщают о сложных погодных условиях ІІ — оранжевого — уровня опасности. Так, следует ожидать вьюги, снежные заносы и гололедицу на дорогах.

Сильные снегопады, местами с дождем и гололедицей, следует ожидать в следующих областях:

Киевской,

Черниговской,

Черкасской,

Одесской,

Сумской,

Полтавской,

Кировоградской,

Николаевской.

Карта опасных погодных условий в Украине сегодня, 26 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Также сильные ливни зальют Харьковскую, Днепропетровскую, Херсонскую, Запорожскую области и Крым. Кроме того, берегитесь сильного ветра, ведь в некоторых областях его скорость будет достигать 30 м/с.

"В северных, центральных, южных областях и Крыму усиление ветра до 17-22 м/с, местами до 25 м/с, в Одесской и Николаевской областях 25-30 м/с; в западных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с; На акватории Черного моря ожидается усиление ветра до 25-30 м/с; высота волн 20-30 дм, днем 26 ноября и ночью 27 ноября высота волн 30-50 дм", — предупреждают в Укргидрометцентре.

Погода в Украине 26 ноября

По прогнозу синоптиков, в Украине ожидаются сложные погодные условия сегодня, 26 ноября. Как известно, ожидаются снегопады, метели, гололедица, ливни и порывы ветра до 25 м/с, в Одесской и Николаевской областях до 28-30 м/с.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 26 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха:

ночью и днем на западе, севере, в Винницкой, Черкасской и Одесской областях 0...-5 °C, в Киеве 0...-2 °C;

в Николаевской, Кировоградской и Полтавской областях -2...+3 °C;

ночью на востоке и юго-востоке +1...6 °C, на побережье Азовского моря и в Крыму +7...+12 °C, днем +8...+13 °C, в Крыму до +16 °C.

Прогноз погоды от Наталки Диденко 26 ноября

Народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в течение 26-27 ноября в Украине будет царить активный циклон.

"Активный циклон с юго-запада Европы действительно выпрыгнет, как Филипп из конопли к нам и принесет серьезное осложнение погоды: снег, мокрый снег, на юго-востоке скорее — дожди, во многих областях местами сильные осадки, метели, гололедица, налипание мокрого снега и даже снежные заносы", — говорится в сообщении.

Эти "бурные события" минуют только запад.

Также ожидаются сильные порывы ветра, поэтому Диденко призывает подготовиться к ненастью. В частности, сильные снегопады, метели и штормовой ветер охватят и Киев вечером 26 и 27 ноября.

Активный циклон будет свирепствовать в Украине. Фото: facebook.com/tala.didenko

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы народного синоптика Наталки Диденко

Напомним, что метеорологи уже сделали прогноз погоды на 26 ноября. Так, на Киев надвигается непогода, предупреждают об опасности.