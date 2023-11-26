Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Сунет активный циклон — синоптики назвали опасные области, где будет свирепствовать метель arrow

Сунет активный циклон — синоптики назвали опасные области, где будет свирепствовать метель

26 ноября 2023 06:17
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине в воскресенье, 26 ноября — где угроза метели и гололедицы
Люди на улицах Киева, который засыпает снегом. Фото: instagram.com/txdnepr
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в воскресенье, 26 ноября, готовит для украинцев сюрпризы в виде снегопадов, метелей, ливней, гололеда и порывов ветра до 30 м/с. Синоптики предупреждают об опасности во многих областях, в частности, Киевской и Киеве, Черниговской, Одесской, Кировоградской и других и призывают быть очень осторожными. Объявлены I и II уровни опасности. Температурные показатели сегодня подрисует мороз, ведь днем следует ожидать 0...-5 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Предупреждение от Укргидрометцентра

Синоптики сообщают о сложных погодных условиях ІІ — оранжевого — уровня опасности. Так, следует ожидать вьюги, снежные заносы и гололедицу на дорогах.

Сильные снегопады, местами с дождем и гололедицей, следует ожидать в следующих областях:

  • Киевской,
  • Черниговской,
  • Черкасской,
  • Одесской,
  • Сумской,
  • Полтавской,
  • Кировоградской,
  • Николаевской.
Карта опасных погодных условий в Украине сегодня, 26 ноября, от Укргидрометцентра
Карта опасных погодных условий в Украине сегодня, 26 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Также сильные ливни зальют Харьковскую, Днепропетровскую, Херсонскую, Запорожскую области и Крым. Кроме того, берегитесь сильного ветра, ведь в некоторых областях его скорость будет достигать 30 м/с.

"В северных, центральных, южных областях и Крыму усиление ветра до 17-22 м/с, местами до 25 м/с, в Одесской и Николаевской областях 25-30 м/с; в западных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с; На акватории Черного моря ожидается усиление ветра до 25-30 м/с; высота волн 20-30 дм, днем 26 ноября и ночью 27 ноября высота волн 30-50 дм", — предупреждают в Укргидрометцентре.

Погода в Украине 26 ноября

По прогнозу синоптиков, в Украине ожидаются сложные погодные условия сегодня, 26 ноября. Как известно, ожидаются снегопады, метели, гололедица, ливни и порывы ветра до 25 м/с, в Одесской и Николаевской областях до 28-30 м/с.

Карта погоды в Украине сегодня, 26 ноября, от Укргидрометцентра
Прогноз погоды в Украине сегодня, 26 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха:

  • ночью и днем на западе, севере, в Винницкой, Черкасской и Одесской областях 0...-5 °C, в Киеве 0...-2 °C;
  • в Николаевской, Кировоградской и Полтавской областях -2...+3 °C;
  • ночью на востоке и юго-востоке +1...6 °C, на побережье Азовского моря и в Крыму +7...+12 °C, днем +8...+13 °C, в Крыму до +16 °C.

Прогноз погоды от Наталки Диденко 26 ноября

Народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в течение 26-27 ноября в Украине будет царить активный циклон.

"Активный циклон с юго-запада Европы действительно выпрыгнет, как Филипп из конопли к нам и принесет серьезное осложнение погоды: снег, мокрый снег, на юго-востоке скорее — дожди, во многих областях местами сильные осадки, метели, гололедица, налипание мокрого снега и даже снежные заносы", — говорится в сообщении.

Эти "бурные события" минуют только запад.

Также ожидаются сильные порывы ветра, поэтому Диденко призывает подготовиться к ненастью. В частности, сильные снегопады, метели и штормовой ветер охватят и Киев вечером 26 и 27 ноября.

Активный циклон будет свирепствовать в Украине
Активный циклон будет свирепствовать в Украине. Фото: facebook.com/tala.didenko
Скриншот сообщения с фейсбук-страницы народного синоптика Наталки Диденко
Скриншот сообщения с фейсбук-страницы народного синоптика Наталки Диденко

Напомним, что метеорологи уже сделали прогноз погоды на 26 ноября. Так, на Киев надвигается непогода, предупреждают об опасности.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга - 80x80

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг черных металлов в конце ноября

10:57 Звезда Дизель Шоу теперь не одна — Виктория Булитко представила романтический дуэт

04:33 Кто из украинских мужчин может потерять отсрочку от мобилизации — закон

Актуальное по теме