Погода в Україні в неділю, 26 листопада — де загроза хуртовини та ожеледиці

Люди на вулицях Києва, який засипає снігом. Фото: instagram.com/txdnepr

Погода в Україні в неділю, 26 листопада, готує для українців сюрпризи в вигляді снігопадів, хуртовин, злив, ожеледиць та поривів вітру 30 до м/с. Синоптики попереджають про небезпеку в багатьох областях, зокрема Київській та Києві, Чернігівській, Одеській, Кіровоградській й інших та закликають бути дуже обережними. Оголошено І та ІІ рівні небезпечності. Температурні показники сьогодні підмалює мороз, адже вдень слід очікувати 0...-5 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Попередження від Укргідрометцентру

Синоптики повідомляють про складні погодні умови ІІ — помаранчевого — рівня небезпечності. Так, слід чекати на хуртовини, снігові замети та ожеледиці на дорогах.

Сильні снігопади, місцями з дощем та ожеледицею, слід чекати в таких областях:

Київській,

Чернігівській,

Черкаській,

Одеській,

Сумській,

Полтавській,

Кіровоградській,

Миколаївській.

Мапа небезпечних погодних умов в Україні сьогодні, 26 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Також сильні зливи заллють Харківську, Дніпропетровську, Херсонську, Запорізьку області та Крим. Крім того, бережіться сильного вітру, адже в деяких областях його швидкість сягатиме 30 м/с.

"У північних, центральних, південних областях та Криму посилення вітру до 17-22 м/с, місцями до 25 м/с, в Одеській та Миколаївській областях 25-30 м/с; у західних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с. На акваторії Чорного моря очікується посилення вітру до 25-30 м/с; висота хвиль 20-30 дм, вдень 26 листопада та вночі 27 листопада висота хвиль 30-50 дм", — попереджають в Укргідрометцентрі.

Погода в Україні 26 листопада

За прогнозом синоптиків, в Україні очікуються складні погодні умови сьогодні, 26 листопада. Як відомо, очікуються снігопади, хуртовини, ожеледиця, зливи та пориви вітру до 25 м/с, в Одеській та Миколаївській областях аж до 28-30 м/с.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 26 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря:

вночі та вдень на заході, півночі, у Вінницькій, Черкаській та Одеській областях 0...-5 °C, у Києві 0...-2 °C;

у Миколаївській, Кіровоградській та Полтавській областях -2...+3 °C;

вночі на сході та південному сході +1...6 °C, на узбережжі Азовського моря та в Криму +7...+12 °C, вдень +8...+13 °C, в Криму до +16 °C.

Прогноз погоди від Наталки Діденко 26 листопада

Народна синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що протягом 26-27 листопада в Україну пануватиме активний циклон.

"Активний циклон із південного заходу Європи справді вистрибне, як Пилип з конопель до нас і принесе серйозне ускладнення погоди: сніг, мокрий сніг, на південному сході скоріше — дощі, в багатьох областях місцями сильні опади, хуртовини, ожеледиця, налипання мокрого снігу і навіть снігові замети", — йдеться в повідомленні.

Ці "бурхливі події" оминуть лише захід.

Також очікуються сильні пориви вітру, тому Діденко закликає підготуватися до негоди. Зокрема, сильні снігопади, хуртовини та штормовий вітер охоплять і Київ ввечері 26 та 27 листопада.

Активний циклон лютуватиме в Україні. Фото: facebook.com/tala.didenko

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки народної синоптикині Наталки Діденко

Нагадаємо, що метеорологи вже зробили прогноз погоди на сьогодні, 26 листопада. Так, на Київ насувається негода, попереджають про небезпеку.