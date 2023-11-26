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Суне активний циклон — синоптики назвали небезпечні області, де лютуватиме хуртовина

26 листопада 2023 06:17
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні в неділю, 26 листопада — де загроза хуртовини та ожеледиці
Люди на вулицях Києва, який засипає снігом. Фото: instagram.com/txdnepr
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні в неділю, 26 листопада, готує для українців сюрпризи в вигляді снігопадів, хуртовин, злив, ожеледиць та поривів вітру 30 до м/с. Синоптики попереджають про небезпеку в багатьох областях, зокрема Київській та Києві, Чернігівській, Одеській, Кіровоградській й інших та закликають бути дуже обережними. Оголошено І та ІІ рівні небезпечності. Температурні показники сьогодні підмалює мороз, адже вдень слід очікувати 0...-5 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Попередження від Укргідрометцентру

Синоптики повідомляють про складні погодні умови ІІ — помаранчевого — рівня небезпечності. Так, слід чекати на хуртовини, снігові замети та ожеледиці на дорогах.

Сильні снігопади, місцями з дощем та ожеледицею, слід чекати в таких областях:

  • Київській,
  • Чернігівській,
  • Черкаській,
  • Одеській,
  • Сумській,
  • Полтавській,
  • Кіровоградській,
  • Миколаївській.
Мапа небезпечних погодних умов в Україні сьогодні, 26 листопада, від Укргідрометцентру
Мапа небезпечних погодних умов в Україні сьогодні, 26 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Також сильні зливи заллють Харківську, Дніпропетровську, Херсонську, Запорізьку області та Крим. Крім того, бережіться сильного вітру, адже в деяких областях його швидкість сягатиме 30 м/с.

"У північних, центральних, південних областях та Криму посилення вітру до 17-22 м/с, місцями до 25 м/с, в Одеській та Миколаївській областях 25-30 м/с; у західних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с. На акваторії Чорного моря очікується посилення вітру до 25-30 м/с; висота хвиль 20-30 дм, вдень 26 листопада та вночі 27 листопада висота хвиль 30-50 дм", — попереджають в Укргідрометцентрі.

Погода в Україні 26 листопада

За прогнозом синоптиків, в Україні очікуються складні погодні умови сьогодні, 26 листопада. Як відомо, очікуються снігопади, хуртовини, ожеледиця, зливи та пориви вітру до 25 м/с, в Одеській та Миколаївській областях аж до 28-30 м/с.

Мапа погоди в Україні сьогодні, 26 листопада, від Укргідрометцентру
Прогноз погоди в Україні сьогодні, 26 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря:

  • вночі та вдень на заході, півночі, у Вінницькій, Черкаській та Одеській областях 0...-5 °C, у Києві 0...-2 °C;
  • у Миколаївській, Кіровоградській та Полтавській областях -2...+3 °C;
  • вночі на сході та південному сході +1...6 °C, на узбережжі Азовського моря та в Криму +7...+12 °C, вдень +8...+13 °C, в Криму до +16 °C.

Прогноз погоди від Наталки Діденко 26 листопада

Народна синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що протягом 26-27 листопада в Україну пануватиме активний циклон.

"Активний циклон із південного заходу Європи справді вистрибне, як Пилип з конопель до нас і принесе серйозне ускладнення погоди: сніг, мокрий сніг, на південному сході скоріше — дощі, в багатьох областях місцями сильні опади, хуртовини, ожеледиця, налипання мокрого снігу і навіть снігові замети", — йдеться в повідомленні.

Ці "бурхливі події" оминуть лише захід. 

Також очікуються сильні пориви вітру, тому Діденко закликає підготуватися до негоди. Зокрема, сильні снігопади, хуртовини та штормовий вітер охоплять і Київ ввечері 26 та 27 листопада.

Активний циклон лютуватиме в Україні
Активний циклон лютуватиме в Україні. Фото: facebook.com/tala.didenko
Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки народної синоптикині Наталки Діденко
Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки народної синоптикині Наталки Діденко

Нагадаємо, що метеорологи вже зробили прогноз погоди на сьогодні, 26 листопада. Так, на Київ насувається негода, попереджають про небезпеку.

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