Погода в Украине в воскресенье, 19 ноября — прогноз от синоптиков на сегодня

Мужчина прикрывается зонтиком от снега. Фото: NJ Advance Media

Погода в Украине в воскресенье, 19 ноября, обещает сильные ливни на юге, а в центральных и восточных областях, в частности, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и других дождь с мокрым снегом. Также синоптики предупреждают о сильных порывах ветра до 27 м/с. Температура воздуха опустится до морозных -5 °C, а днем поднимается до минимальных -2 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 19 ноября

По прогнозу синоптиков, сегодня Украину охватят дожди, местами с мокрым снегом. Так, ночью в южных областях, на юге Одесской и в Крыму выпадут ливни, а днем в "большинстве южных, центральных и восточных областей умеренный дождь и мокрый снег". В других регионах будет сухо, а вот жителям и гостям Карпат и Прикарпатья нужно готовиться к снегопаду.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 19 ноября. Фото: Укргидрометцентр

"Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, в южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях порывы 15-20 м/с, в Одесской области ночью и утром местами 25-27 м/с", — говорится в сообщении.

Температура воздуха:

ночью 0...-5 °C, в Киеве -1...-3 °C;

днем -2...+3 °C, в Закарпатье до +5 °C, в Киеве около 0 °C;

на юге +1...+6 °C, в Крыму +5...+10 °C.

Предупреждение от Укргидрометцентра

Укргидрометцентр предупреждает о сильных порывах ветра, которые в Одесской области будут достигать 25 м/с. Также есть опасность ливней.

Карта опасных погодных условий на Украине сегодня, 19 ноября. Фото: Укргидрометцентр

"19 ноября в южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях порывы ветра 15-20 м/с (вечером 18 ноября, ночью и утром 19 ноября в Одесской области местами 25 м/с); ночью 19 ноября на юге Одесщины и в Крыму значительный дождь", — сообщают синоптики.

Объявлен I уровень опасности — желтый.

Прогноз погоды от Наталки Диденко 19 ноября

"К нам приедет циклон с юга! А с севера прибудет праздновать холодный арктический воздух. Когда они встретятся, так вместе спразднуются, что это повлечет за собой мокрый снег и дождь, а также кое-где налипание мокрого снега в центральных областях (кроме Винниччины), на востоке и даже на юге Украины! Такая праздничная какабека соединится еще и с сильным штормовым ветром!" — прогнозирует народный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, на юге ночью и утром возможны ливни. Жителям западных областей следует ожидать мокрый снег и дождь. На севере сухо и облачно.

Температура воздуха:

ночью 0...+5 °C,

днем -2...+4 °C, в Крыму +5...+9 °C.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы народного синоптика Наталки Диденко

Напомним, что в одной из областей сегодня, 19 ноября, ожидается шквальный ветер и дожди. Объявили штормовое предупреждение.