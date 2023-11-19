Погода в Україні в неділю, 19 листопада — прогноз від синоптиків на сьогодні

Чоловік прикривається парасолею від снігу. Фото: NJ Advance Media

Погода в Україні в неділю, 19 листопада, обіцяє сильні зливи на півдні, а в центральних та східних областях, зокрема Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій та інших — дощ із мокрим снігом. Також синоптики попереджають про сильні пориви вітру до 27 м/с. Температура повітря опуститься до морозяних -5 °C, а вдень підійматиметься до мінімальних -2 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 19 листопада

За прогнозом синоптиків, сьогодні Україну охоплять дощі, місцями з мокрим снігом. Так, вночі у південних областях, на півдні Одеської та в Криму прогнозуються зливи, а вдень у "більшості південних, центральних та східних областей помірний дощ та мокрий сніг". В інших регіонах буде сухо, а от мешканцям та гостям Карпат і Прикарпаття слід готуватися до снігопаду.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 19 листопада. Фото: Укргідрометцентр

"Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, у південних, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях пориви 15-20 м/с, на Одещині вночі та вранці місцями 25-27 м/с", — йдеться в повідомленні.

Температура повітря:

вночі 0...-5 °C, у Києві -1...-3 °C;

вдень -2...+3 °C, на Закарпатті до +5 °C, у Києві близько 0 °C;

на півдні +1...+6 °C, в Криму +5...+10 °C.

Попередження від Укргідрометцентру

Укргідрометцентр попереджає про сильні пориви вітру, які в Одеській області сягатимуть 25 м/с. Також є небезпека злив.

Мапа небезпечних погодних умов в Україні сьогодні, 19 листопада. Фото: Укргідрометцентр

"19 листопада у південних, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях пориви вітру 15-20 м/с (увечері 18 листопада, вночі та вранці 19 листопада на Одещині місцями 25 м/с); вночі 19 листопада на півдні Одещини та в Криму значний дощ", — повідомляють синоптики.

Оголошено І рівень небезпечності — жовтий.

Прогноз погоди від Наталки Діденко 19 листопада

"До нас завітає циклон із півдня! А з півночі прибуде святкувати холодне арктичне повітря. Коли вони зустрінуться, то так разом насвяткуються, що це спричинить мокрий сніг та дощ, а також подекуди налипання мокрого снігу в центральних областях (окрім Вінниччини), на сході й навіть на півдні України! Така святкова какабека поєднається ще й із сильним штормовим вітром!" — прогнозує народна синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, на півдні вночі та зранку ймовірні зливи. Жителям західних областей слід очікувати мокрого снігу та дощу. На півночі — сухо й хмарно.

Температура повітря:

вночі 0...+5 °C,

вдень -2...+4 °C, в Криму +5...+9 °C.

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки народної синоптикині Наталки Діденко

Нагадаємо, що в одній з областей сьогодні, 19 листопада, очікується шквальний вітер та дощі. Оголосили штормове попередження.