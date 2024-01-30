Погода в Украине во вторник, 30 января — кому грозят лютые морозы

Женщина в замерзших очках и теплой одежде. Фото: boston.com

Погода в Украине во вторник, 30 января, ударит морозами ночью и засияет солнцем днем. Так, синоптики предупреждают, что отметки термометров покажут местами -11 °C, днем может быть до +4 °C. В Ровенской, Львовской, Житомирской, Киевской, Сумской и других областях местами гололедица. Также прогнозируют снеголавинную опасность и угрозу подтопления в ряде регионов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 30 января

В Укргидрометцентре прогнозируют, что сегодня, 30 января, в Украине осадки не ожидаются. На западе, севере и северо-востоке на дорогах кое-где будет скользко — гололедица.

Ветер юго-западного и западного направлений со скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха:

ночью -3...-8 °C, в Карпатах -9...-14 °C;

днем -1...+4 °C, в Прикарпатье и Волыни местами +5...+7 °C;

в Киеве ночью -4...-6 °C, днем -1...-3 °C.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 30 января. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение от Укргидрометцентра

Синоптики предупреждают об умеренной снеголавинной опасности II уровня во вторник, 30 января, на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

Прогноз снеголавинной опасности в Украине сегодня, 30 января. Фото: Укргидрометцентр

Также Укргидрометцентр сообщает об угрозе повышения уровней воды 29 января-1 февраля на участке Верхнего Днепра Неданчичи-Днепровское, приурочном участке Припяти в зоне ЧАЭС и реках суббассейна Десны в Киевской, Черниговской и Сумской областях, а также на Верхнем Днепре (в пределах страны). Объявлены I и II уровни опасности соответственно.

Кроме того, повышение уровней воды ожидается 30 января-2 февраля на реках суббассейна Припяти. Произойдет дальнейшее затопление пойм в Волынской, Ровенской, Львовской областях. Также уровень воды повысится на отдельных реках суббассейна Западного Буга во Львовской и Волынской областях и в верховье Стира (приток Припяти). Объявлен I уровень опасности.

30-31 января на реке Свирж (притока Днестра) в створе поста Букачевцев Ивано-Франковской области ожидается продолжение повышения уровня. Желтый уровень опасности.

Прогноз опасности подтопления в Украине сегодня, 30 января. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 30 января

"Антициклональный характер погоды охватит 30 января практически всю континентальную Европу, включая Украину. Карта внизу. Поэтому завтра осадков не предвидится, будет даже много солнца", — прогнозирует народный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, ветер ожидается "без порывов и порывистых движений". Он будет юго-западного направления, а на востоке — северо-западного.

Температура воздуха:

ночью -3...-8 °C, в северных и северо-восточных областях местами -8...-11 °C;

днем до +2...+5 °C, в восточных областях около 0 °C;

в Киеве ночью -3...-6 °C, днем до +3...+4 °C.

"Завершится январь также прекрасной, преимущественно солнечной погодой", — добавила Диденко.

Антициклон над Европой. Фото: facebook.com/tala.didenko

Напомним, что после шторма и морозов на мелководье Тузловских лиманов Одесской области оказалось много мелкой рыбы. Поэтому на побережье собралось более 120 тысяч птиц для наживы. Среди них заметили больших цаплей.