Погода в Україні в вівторок, 30 січня — де вдарять люті морози

Жінка в замерзлих окулярах та теплому одязі. Фото: boston.com

Погода в Україні в вівторок, 30 січня, вдарить морозами вночі й засяє сонцем вдень. Так, синоптики попереджають, що позначки термометрів покажуть подекуди -11 °C, вдень може бути до +4 °C. У Рівненській, Львівській, Житомирській, Київській, Сумській та інших областях місцями ожеледиця. Також прогнозують сніголавинну небезпеку та загрозу підтоплення в низці регіонів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 30 січня

В Укргідрометцентрі прогнозують, що сьогодні, 30 січня, в Україні опадів не очікується. На заході, півночі та північному сході на дорогах подекуди буде слизько — ожеледиця.

Вітер південно-західного й західного напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря:

вночі -3...-8 °C, в Карпатах -9...-14 °C;

вдень -1...+4 °C, на Прикарпатті та Волині подекуди +5...+7 °C;

у Києві вночі -4...-6 °C, вдень -1...-3 °C.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 30 січня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження від Укргідрометцентру

Синоптики попереджають про помірну сніголавинну небезпеку II рівня у вівторок, 30 січня, на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.

Прогноз сніголавинної небезпеки в Україні сьогодні, 30 січня. Фото: Укргідрометцентр

Також Укргідрометцентр повідомляє про загрозу підвищення рівнів води 29 січня-1 лютого на ділянці Верхнього Дніпра Неданчичі-Дніпровське, пригирловій ділянці Прип'яті в зоні ЧАЕС та річках суббасейну Десни в Київській, Чернігівській та Сумській областях, а також на Верхньому Дніпрі (в межах країни). Оголошено I та II рівні небезпеки відповідно.

Крім того, підвищення рівнів води очікується 30 січня-2 лютого на річках суббасейну Прип'яті. Відбуватиметься подальше затоплення заплав у Волинській, Рівненській, Львівській областях. Також рівень води підвищиться на окремих річках суббасейну Західного Бугу у Львівській і Волинській областях та у верхів’ї Стира (притока Прип’яті). Оголошено I рівень небезпеки.

Упродовж 30-31 січня на річці Свірж (притока Дністра) у створі поста Букачівців Івано-Франківської області очікується продовження підвищення рівня. Жовтий рівень небезпеки.

Прогноз небезпеки підтоплень в Україні сьогодні, 30 січня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 30 січня

"Антициклональний характер погоди охопить 30-го січня практично всю континентальну Європу, включно з Україною. Карта внизу. Тому завтра опадів не передбачається, буде навіть багато сонця", — прогнозує народна синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, вітер очікується "без поривів та рвучких рухів". Він буде південно-західного напрямку, а на сході — північно-західного.

Температура повітря:

вночі -3...-8 °C, у північних та північно-східних областях подекуди -8...-11 °C;

вдень до +2...+5 °C, у східних областях близько 0 °C;

у Києві вночі -3...-6 °C, вдень до +3...+4 °C.

"Завершиться січень також чудовою, переважно сонячною, погодою", — додала Діденко.

Антициклон над Європою. Фото: facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, що після шторму та морозів на мілководді Тузловських лиманів Одеської області опинилося багато дрібної риби. Через це на узбережжі зібралося понад 120 тисяч птахів для наживи. Серед них помітили великі чаплі.