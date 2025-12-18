Прогноз погоды на 19 декабря - какой будет погода завтра

Мужчина с собакой в тумане. Фото: Spectrumnews

В пятницу, 19 декабря, синоптическая ситуация в Украине существенно не изменится. Погоду в дальнейшем будет определять поле высокого атмосферного давления, поэтому существенных осадков по всей территории страны не прогнозируют.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и meteoprog.

Прогноз погоды от Укргидрометеоцентра на 19 декабря

В то же время в ночные и утренние часы на Левобережье, а также в западных и Житомирской областях возможно образование тумана. Синоптики призывают водителей быть особенно внимательными на дорогах из-за пониженной видимости.

Ветер ожидается слабый, переменных направлений, без резких порывов. В целом погодные условия будут спокойными и стабильными.

Температура воздуха ночью и днем будет колебаться в промежутке -2...+3 °С. В западных и южных регионах в дневные часы воздух прогреется до +3...+8 °С.

В Крыму сохранится более теплая погода: ночью прогнозируют +2...+7 °С, а днем — +7...+12 °С.

Прогноз погоды от meteoprog на 19 декабря

В пятницу, 19 декабря, погодная ситуация в Украине будет оставаться стабильной. Как сообщают синоптики, страну будет продолжать удерживать поле высокого атмосферного давления, поэтому существенных изменений в погодных условиях не ожидается.

По всей территории сохранится аномально теплая и сухая погода без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможны туманы, что может затруднять видимость на дорогах.

Ветер будет западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -3...+2 °С, а днем столбики термометров поднимутся до +2...+7 °C.

