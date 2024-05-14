Погода в Украине во вторник, 14 мая — прогноз от синоптиков

Люди гуляют в парке. Фото иллюстративное: tykyiv.com

Погода в Украине во вторник, 14 мая, будет облачно. В южной части страны, Кировоградской и Днепропетровской областях, облачно с прояснениями, ожидаются умеренные кратковременные дожди, а в Запорожской области ночью пройдет значительный дождь. На остальной территории без осадков.

Об этом 13 мая сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта с прогнозами Украинского гидрометеорологического центра

Преимущественно северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, но днем в Приазовье его порывы местами будут достигать 15-20 м/с.

Температура ночью +1...+6 °С, а на юге страны от +5 °С до +10 °С. В западных, северных и Винницкой областях на поверхности почвы ожидаются заморозки. Днем +11...+16 °С, в Закарпатье +17...+22 °С. В Карпатах ночью около 0 °С, а днем +7...+12 °С.

В Киевской области температура ночью будет +1...+6 °С, а днем +11...+16 °С. На поверхности почвы будут заморозки. В Киеве ночью будет +3...+5 °С, а днем +12...+14 °С. Переменная облачность, без осадков. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозам народного синоптика Наталки Диденко, холоднее всего во вторник, 14 мая, будет в южных областях. Там максимальная температура воздуха едва достигнет днем +14...+15 °С. Теплее всего будет на западе Украины: столбики термометров поднимутся до +15...+22 °С. На востоке также будет достаточно тепло: +13...+17 °С, в центральных областях +12...+15 °С, а на севере Украины +11...+14 °С. Ночь будет холодной — от +3 до +7 °С. На севере, западе и в центре Украины местами возможны заморозки.

Днем из-за наличия небольшого холодного циклона пройдут дожди в южных областях. В Херсонской области и в Приазовье возможны даже умеренные ливни. В других областях осадков не ожидается.

В Киеве без осадков. Ночью +3...+5 °С , днем около +12 °С.

Напомним, в ночь с 10 на 11 мая во многих областях Украины в небе было видно северное сияние. В частности, это необычное для нашей страны небесное явление заметили над Харьковской, Донецкой, Черниговской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Тернопольской, Ровенской, Волынской и Львовской областями.

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