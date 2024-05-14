Погода в Україні у вівторок, 14 травня — прогноз від синоптиків

Люди гуляють у парку. Фото ілюстративне: tykyiv.com

Погода в Україні у вівторок, 14 травня, буде мінливо хмарною. У південній частині країни, у Кіровоградській і Дніпропетровській областях, хмарно із проясненнями, очікуються помірні короткочасні дощі, а в Запорізькій області вночі пройде значний дощ. На іншій території без опадів.

Про це 13 травня повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта із прогнозами Українського гідрометеорологічного центру

Переважно північно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 м/с, але вдень у Приазов'ї його пориви місцями сягатимуть 15-20 м/с.

Температура вночі +1...+6 °С, а на півдні країни від +5 °С до +10 °С. У західних, північних та Вінницькій областях на поверхні ґрунту очікуються заморозки. Удень +11...+16 °С, на Закарпатті +17...+22 °С. У Карпатах уночі близько 0 °С, а вдень +7...+12 °С.

На Київщині температура вночі становитиме +1...+6 °С, а вдень +11...+16 °С. На поверхні ґрунту будуть заморозки. У Києві вночі буде +3...+5 °С, а вдень +12...+14 °С. Буде мінлива хмарність, без опадів. Північно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозами народної синоптикині Наталки Діденко, найхолодніше у вівторок, 14 травня, буде в південних областях. Там максимальна температура повітря ледь досягне вдень +14...+15 °С. Найтепліше буде на заході України: стовпчики термометрів піднімуться до +15...+22 °С. На сході також буде досить тепло: +13...+17 °С, у центральних областях +12...+15 °С, а на півночі України +11...+14 °С. Ніч буде холодною — від +3 °С до +7 °С. На півночі, заході та в центрі України місцями можливі заморозки.

Удень через наявність невеликого холодного циклону пройдуть дощі у південних областях. На Херсонщині та у Приазов'ї можливі навіть помірні зливи. В інших областях опадів не очікується.

У Києві без опадів. Вночі +3...+5 °С, вдень близько +12 °С.

Нагадаємо, у ніч із 10 на 11 травня в багатьох областях Україні в небі було видно північне сяйво. Зокрема, це незвичне для нашої країни небесне явище помітили над Харківською, Донецькою, Чернігівською, Одеською, Миколаївською, Херсонською, Кіровоградською, Черкаською, Тернопільською, Рівненською, Волинською та Львівською областями.

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