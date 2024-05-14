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Травневі заморозки не відступають — синоптики розповіли, яка погода буде в Україні сьогодні

14 травня 2024 05:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні у вівторок, 14 травня — прогноз від синоптиків
Люди гуляють у парку. Фото ілюстративне: tykyiv.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні у вівторок, 14 травня, буде мінливо хмарною. У південній частині країни, у Кіровоградській і Дніпропетровській областях, хмарно із проясненнями, очікуються помірні короткочасні дощі, а в Запорізькій області вночі пройде значний дощ. На іншій території без опадів.

Про це 13 травня повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта із прогнозами Українського гідрометеорологічного центру

Переважно північно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 м/с, але вдень у Приазов'ї його пориви місцями сягатимуть 15-20 м/с.

Температура вночі +1...+6 °С, а на півдні країни від +5 °С до +10 °С. У західних, північних та Вінницькій областях на поверхні ґрунту очікуються заморозки. Удень +11...+16 °С, на Закарпатті +17...+22 °С. У Карпатах уночі близько 0 °С, а вдень +7...+12 °С.

На Київщині температура вночі становитиме +1...+6 °С, а вдень +11...+16 °С. На поверхні ґрунту будуть заморозки. У Києві вночі буде +3...+5 °С, а вдень +12...+14 °С. Буде мінлива хмарність, без опадів. Північно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозами народної синоптикині Наталки Діденко, найхолодніше у вівторок, 14 травня, буде в південних областях. Там максимальна температура повітря ледь досягне вдень +14...+15 °С. Найтепліше буде на заході України: стовпчики термометрів піднімуться до +15...+22 °С. На сході також буде досить тепло: +13...+17 °С, у центральних областях +12...+15 °С, а на півночі України +11...+14 °С. Ніч буде холодною — від +3 °С до +7 °С. На півночі, заході та в центрі України місцями можливі заморозки.

Удень через наявність невеликого холодного циклону пройдуть дощі у південних областях. На Херсонщині та у Приазов'ї можливі навіть помірні зливи. В інших областях опадів не очікується.

У Києві без опадів. Вночі +3...+5 °С, вдень близько +12 °С.

Нагадаємо, у ніч із 10 на 11 травня в багатьох областях Україні в небі було видно північне сяйво. Зокрема, це незвичне для нашої країни небесне явище помітили над Харківською, Донецькою, Чернігівською, Одеською, Миколаївською, Херсонською, Кіровоградською, Черкаською, Тернопільською, Рівненською, Волинською та Львівською областями.

Також ми розповідали про те, коли в Україні можна буде побачити сонячне затемнення та чим це явище буде унікальне.

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