Погода в Украине в понедельник, 13 мая – где синоптики обещают заморозки, грозы, дожди

Отец прячет сына от дождя. Фото иллюстративное: dailymail.co.uk

Погода в Украине в понедельник, 13 мая, будет преимущественно дождливая, с ночными заморозками. Без осадков только на западе Украины — во Львовской, Волынской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Закарпатской областях. Днем температура воздуха в этих регионах до +17 °C. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 13 мая

Ночью в западных, северных и Винницких областях снова заморозки, на поверхности почвы до –5 °C. Днем на севере и востоке Украины воздух прогреется до +14 °C. На высокогорье Карпат столбик термометра будет колебаться в пределах +7...+12 °C.

В Киевской области — облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер холодный, 5-10 м/с. Ночью – заморозки. Днем +9...+14 °C. В Киеве также будет свежий воздух, +11...+13 °C.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 13 мая. Фото: Укргидрометцентр

Карта заморозков в Украине 13-14 мая

Ночью 13-14 мая в западных, северных и Винницкой областях — на поверхности почвы заморозки до –5 °C.

Карта заморозков в Украине 12-14 мая. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 13 мая

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, 13 мая в Украине будет прохладно.

"Днем +10...+15 °C, на юге до +17 °C, в западных областях +15...+20 °C. Днем в понедельник дожди периодически пройдут по всей Украине, разве что в западных областях будет преобладать сухая погода. В Киеве 13 мая ночью сухо и холодно. Внимание, заморозки! Днем в понедельник местами небольшой дождь, максимально скромные +11...+12 °C", — предупреждает народный синоптик.

Прогноз погоды от Наталки Диденко сегодня, 13 мая. Скриншот из Facebook/Наталка Диденко

Напомним, 13 мая погода в Одессе будет пасмурной. Осадков не предполагается, но в целом ожидается прохладный день. Температура воздуха не будет подниматься выше +16 °С.

Ранее мы писали, что 10 мая в небе над рядом областей Украины заметили северное сияние.