Погода в Україні в понеділок, 13 травня — де синоптики обіцяють заморозки, грози, дощі

Батько закриває сина від дощу. Фото ілюстративне: dailymail.co.uk

Погода в Україні у понеділок, 13 травня, буде переважно дощовою з нічними заморозками. Без опадів тільки на заході України — у Львівській, Волинській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій, Закарпатській областях. Вдень температура повітря у цих регіонах до +17 °C. Вітер — північний, північно-східний, 5-10 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 13 травня

Вночі у західних, північних та Вінницькій областях — знову заморозки, на поверхні ґрунту до –5 °C. Вдень на півночі та сході України повітря прогріється до +14 °C. На високогір'ї Карпат стовпчик термометра коливатиметься в межах +7...+12 °C.

На Київщині — хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ, вітер холодний, 5-10 м/с. Вночі — заморозки. Вдень всього +9...+14 °C. У Києві також пануватиме свіже повітря, +11...+13 °C.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 13 травня. Фото: Укргідрометцентр

Карта заморозків в Україні 13-14 травня

Вночі 13-14 травня у західних, північних та Вінницькій областях — на поверхні ґрунту заморозки до –5 °C.

Карта заморозків в Україні 12-14 травня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 13 травня

За прогнозом народного синоптика Наталки Діденко, 13 травня в Україні буде прохолодно.

"Вдень +10...+15 °C, на півдні до +17 °C, у західних областях +15...+20 °C. Вдень у понеділок дощі періодично пройдуть повсюди в Україні, хіба в західних областях переважатиме суха погода. У Києві 13 травня вночі сухо та холодно, увага! до заморозків, вдень у понеділок місцями невеликий дощ, максимально скромні +11...+12 °C", — попереджає народний синоптик.

Прогноз погоди від Наталки Діденко сьогодні, 13 травня. Скриншот з Facebook/Наталка Діденко

Нагадаємо, погода в Одесі 13 травня буде похмурою. Опадів не передбачається, але в цілому очікується прохолодний день. Температура повітря не підійматиметься вище +16 °С.

Раніше ми писали, що 10 травня у небі над низкою областей України помітили північне сяйво.