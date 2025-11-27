Магнитные бури 27 ноября — чего ожидать

Девушка держится за голову из-за сильной боли. Иллюстративное фото: Freepik

В четверг, 27 ноября, сильных магнитных бурь не ожидается. Однако метеозависимым все же стоит позаботиться о самочувствии и здоровье.

Об этом информирует Meteoprog.

Магнитные бури 27 ноября

В четверг, 27 ноября, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, хотя существенных магнитных бурь не ожидается.

В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошли одна вспышка класса В и две вспышки класса С. Заметим, что такие вспышки практически не влияют на Землю.

Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет от спокойного до незначительного штормового уровня. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 27 ноября

Вероятность малого геомагнитного шторма — 25%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

Количество солнечных пятен — 32.

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье человека. Предупреждения о геомагнитных колебаниях помогают уменьшить риски сердечно-сосудистых и нервных осложнений в период активности Солнца. Основные возможные последствия магнитных бурь:

нарушение работы сердечно-сосудистой системы;

влияние на нервную систему и эмоциональное состояние;

проблемы со сном;

ослабление иммунитета;

обострение хронических заболеваний;

повышенная усталость и слабость.

