Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Погода arrow Три вспышки на Солнце — прогноз магнитных бурь на сегодня arrow

Три вспышки на Солнце — прогноз магнитных бурь на сегодня

27 ноября 2025 14:10
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнитные бури 27 ноября — чего ожидать
Девушка держится за голову из-за сильной боли. Иллюстративное фото: Freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В четверг, 27 ноября, сильных магнитных бурь не ожидается. Однако метеозависимым все же стоит позаботиться о самочувствии и здоровье.

Об этом информирует Meteoprog.

Реклама
Читайте также:
Магнітні бурі 27 листопада
Девушка держится за голову из-за плохого самочувствия. Иллюстративное фото: Freepik

Магнитные бури 27 ноября

В четверг, 27 ноября, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, хотя существенных магнитных бурь не ожидается.

В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошли одна вспышка класса В и две вспышки класса С. Заметим, что такие вспышки практически не влияют на Землю.

Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет от спокойного до незначительного штормового уровня. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 27 ноября

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 25%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
  • Количество солнечных пятен — 32.
Магнітні бурі 27 листопада
У парня кружится голова из-за магнитных бурь. Иллюстративное фото: Freepik

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье человека. Предупреждения о геомагнитных колебаниях помогают уменьшить риски сердечно-сосудистых и нервных осложнений в период активности Солнца. Основные возможные последствия магнитных бурь:

  • нарушение работы сердечно-сосудистой системы;
  • влияние на нервную систему и эмоциональное состояние;
  • проблемы со сном;
  • ослабление иммунитета;
  • обострение хронических заболеваний;
  • повышенная усталость и слабость.

Ранее мы информировали, как работают аффирмации и могут ли они изменить жизнь.

Также мы рассказывали, какие привычки незаметно разрушают психику.

здоровье магнитные бури головная боль метеозависимость плохое самочувствие
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:55 В Чернигове прогремел взрыв — что известно

18:50 Декларация оружия на Одесчине – более 500 обращений

18:40 Ходжес объяснил, какие сейчас проблемы в армии Украины

18:40 В Киеве прогремел мощный взрыв — зафиксирован крупный пожар

18:37 Стартап 21-летнего юноши смог заработать $1,6 млн на ППО

Вызовы жизни в Харькове — интервью Терехова для Новини.LIVE - 80x80

Вызовы жизни в Харькове — интервью Терехова для Новини.LIVE

18:32 В Донецкой области военные спасли гражданских от дрона РФ — видео

18:25 Декабрь принесет изменения — что будет с курсом доллара и евро

Text

18:24 США готовят предложение Украине по территориям — эфир Вечір.LIVE

18:10 Транспорт без человека — кто захватит рынок автономных перевозок

18:09 Зеленский анонсировал переговоры с США — кто примет участие

18:55 В Чернигове прогремел взрыв — что известно

18:50 Декларация оружия на Одесчине – более 500 обращений

18:40 Ходжес объяснил, какие сейчас проблемы в армии Украины

18:40 В Киеве прогремел мощный взрыв — зафиксирован крупный пожар

18:37 Стартап 21-летнего юноши смог заработать $1,6 млн на ППО

Вызовы жизни в Харькове — интервью Терехова для Новини.LIVE - 80x80

Вызовы жизни в Харькове — интервью Терехова для Новини.LIVE

18:32 В Донецкой области военные спасли гражданских от дрона РФ — видео

18:25 Декабрь принесет изменения — что будет с курсом доллара и евро

18:10 Транспорт без человека — кто захватит рынок автономных перевозок

18:09 Зеленский анонсировал переговоры с США — кто примет участие

18:04 Россияне сбросили авиабомбу на Харьковщину — есть погибший

22:33 Цены на продукты в Одессе — как изменились на рынке Черемушки

08:04 Мирный план Трампа — возможность компромисса или путь капитуляции

25 ноября

22:33 Рано или поздно воевать будут все — история морпеха из Одессы

24 ноября

15:46 Мирное соглашение Трампа по Украине — мнение одесситов

22 ноября

06:33 Голодомор на Одесчине — как уничтожали села и скрывали архивы

21 ноября

22:33 Цены на продукты зимой 2026 года — какие риски видят экономисты

20 ноября

19:48 Осенние цены на Новом базаре в Одессе — обзор от овощей до мяса

06:33 Цены на продукты снова вырастут — готовы ли к этому одесситы

19 ноября

22:33 Пытки, страх и флешбеки — рассказ пленного из Херсона

06:33 Курс доллара этой зимой — сколько будет стоить валюта в Украине

Text

18:24 США готовят предложение Украине по территориям — эфир Вечір.LIVE

Text

13:02 США передали "мирный план" Кремлю — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский назвал задачи Украины для мира — эфир Ранок.LIVE

27 ноября
Text

18:09 Украина и Британия подписали договор о дронах — эфир Вечір.LIVE

Text

13:10 США выдвинули Киеву условия по мирному договору — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Новые правила для украинцев 60+ — что изменится с 1 января 2026

16 ноября 2025

11:00 Сколько наличных разрешается хранить дома в Германии

22 ноября 2025

20:08 Каждый владелец квартиры должен иметь эту бумагу — что проверить

15 ноября 2025

08:20 Ночной тариф на электричество — цена за киловатт с 1 декабря

23 ноября 2025

10:50 Аренда квартиры — может ли наниматель отсудить жилье у владельца

21 ноября 2025

04:35 Нужно разрешение соседа — что запрещено делать на своем участке

18 ноября 2025

06:35 Не всем нужно ждать индексацию — кому повысят пенсию раньше

13:56Произошел масштабный сбой в работе интернет-сервисов — причина

26 ноября 2025

18:40 Ваш цветок по дате рождения — расскажет все о характере

20 ноября 2025

19:35 На какие выплаты рассчитывать людям с инвалидностью в декабре

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации