Магнитные бури 27 ноября — чего ожидать

Три вспышки на Солнце — прогноз магнитных бурь на сегодня
В четверг, 27 ноября, сильных магнитных бурь не ожидается. Однако метеозависимым все же стоит позаботиться о самочувствии и здоровье.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 27 ноября
В четверг, 27 ноября, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, хотя существенных магнитных бурь не ожидается.
В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошли одна вспышка класса В и две вспышки класса С. Заметим, что такие вспышки практически не влияют на Землю.
Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет от спокойного до незначительного штормового уровня. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса.
Солнечная активность на 27 ноября
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 25%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
- Количество солнечных пятен — 32.
Как магнитные бури влияют на самочувствие
Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье человека. Предупреждения о геомагнитных колебаниях помогают уменьшить риски сердечно-сосудистых и нервных осложнений в период активности Солнца. Основные возможные последствия магнитных бурь:
- нарушение работы сердечно-сосудистой системы;
- влияние на нервную систему и эмоциональное состояние;
- проблемы со сном;
- ослабление иммунитета;
- обострение хронических заболеваний;
- повышенная усталость и слабость.
