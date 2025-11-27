Магнітні бурі 27 листопада — чого очікувати

Три спалахи на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні
У четвер, 27 листопада, сильних магнітних бур не очікується. Однак метеозалежним все ж варто подбати про самопочуття та здоров'я.
Про це інформує Meteoprog.
Магнітні бурі 27 листопада
В четвер, 27 листопада, магнітосфера Землі знаходитиметься у збудженому стані, хоча суттєвих магнітних бур не очікується.
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці відбулися один спалах класу В та два спалахи класу С. Зауважимо, що такі спалахи практично не впливають на Землю.
Очікується, що в четвер геомагнітне поле буде від спокійного до незначного штормового рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалахів М-класу.
Сонячна активність на 27 листопада
- Ймовірність малого геомагнітного шторму — 25%;
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%;
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
- Кількість сонячних плям — 32.
Як магнітні бурі впливають на самопочуття
Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людини. Попередження про геомагнітні коливання допомагають зменшити ризики серцево-судинних і нервових ускладнень у період активності Сонця. Основні можливі наслідки магнітних бур:
- порушення роботи серцево-судинної системи;
- вплив на нервову систему та емоційний стан;
- проблеми зі сном;
- ослаблення імунітету;
- загострення хронічних захворювань;
- підвищена втома та слабкість.
