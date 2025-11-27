Відео
Три спалахи на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні

Три спалахи на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні

27 листопада 2025 14:10
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнітні бурі 27 листопада — чого очікувати
Дівчина тримається за голову через сильний біль. Ілюстративне фото: Freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

У четвер, 27 листопада, сильних магнітних бур не очікується. Однак метеозалежним все ж варто подбати про самопочуття та здоров'я.

Про це інформує Meteoprog.

Читайте також:
Магнітні бурі 27 листопада
Дівчина тримається за голову через погане самопочуття. Ілюстративне фото: Freepik

Магнітні бурі 27 листопада

В четвер, 27 листопада, магнітосфера Землі знаходитиметься у збудженому стані, хоча суттєвих магнітних бур не очікується.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці відбулися один спалах класу В та два спалахи класу С. Зауважимо, що такі спалахи практично не впливають на Землю.

Очікується, що в четвер геомагнітне поле буде від спокійного до незначного штормового рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалахів М-класу. 

Сонячна активність на 27 листопада

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 25%; 
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%; 
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%;
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
  • Кількість сонячних плям — 32.
Магнітні бурі 27 листопада
У хлопця паморочиться голова через магнітні бурі. Ілюстративне фото: Freepik

Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людини. Попередження про геомагнітні коливання допомагають зменшити ризики серцево-судинних і нервових ускладнень у період активності Сонця. Основні можливі наслідки магнітних бур:

  • порушення роботи серцево-судинної системи;
  • вплив на нервову систему та емоційний стан;
  • проблеми зі сном;
  • ослаблення імунітету;
  • загострення хронічних захворювань;
  • підвищена втома та слабкість.

Раніше ми інформували, як працюють афірмації та чи можуть вони змінити життя.

Також ми розповідали, які звички непомітно руйнують психіку.

здоров'я магнітні бурі головний біль метеозалежність погане самопочуття
