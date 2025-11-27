Магнітні бурі 27 листопада — чого очікувати

Дівчина тримається за голову через сильний біль. Ілюстративне фото: Freepik

У четвер, 27 листопада, сильних магнітних бур не очікується. Однак метеозалежним все ж варто подбати про самопочуття та здоров'я.

Про це інформує Meteoprog.

Дівчина тримається за голову через погане самопочуття. Ілюстративне фото: Freepik

Магнітні бурі 27 листопада

В четвер, 27 листопада, магнітосфера Землі знаходитиметься у збудженому стані, хоча суттєвих магнітних бур не очікується.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці відбулися один спалах класу В та два спалахи класу С. Зауважимо, що такі спалахи практично не впливають на Землю.

Очікується, що в четвер геомагнітне поле буде від спокійного до незначного штормового рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 27 листопада

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 25%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%;

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

Кількість сонячних плям — 32.

У хлопця паморочиться голова через магнітні бурі. Ілюстративне фото: Freepik

Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людини. Попередження про геомагнітні коливання допомагають зменшити ризики серцево-судинних і нервових ускладнень у період активності Сонця. Основні можливі наслідки магнітних бур:

порушення роботи серцево-судинної системи;

вплив на нервову систему та емоційний стан;

проблеми зі сном;

ослаблення імунітету;

загострення хронічних захворювань;

підвищена втома та слабкість.

