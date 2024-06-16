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Циклон свирепствует — синоптики рассказали, где завтра ливни снова затопят дороги

16 июня 2024 21:09
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине в понедельник, 17 июня — прогноз от Укргидрометцентра
Парень на самокате во время ливня. Фото иллюстративное: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода по Украине 17 июня будет преимущественно дождливая, иногда даже с грозами. В то же время в отдельных западных регионах без существенных осадков, но ночью будет ощутимо холоднее циклона.

Об этом информирует Укргидрометцентр.

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По сообщению синоптиков, в понедельник облачно с прояснениями. Преимущественно по Украине пройдут умеренные дожди, местами с грозами, в северо-восточных регионах местами ливни. Ночью преимущественно на западе и Винницкой области без существенных осадков.

погода 17 июня
Погода в Украине 17 июня. Источник: Укргидрометцентр

Ветер северо-западный, на юго-востоке - юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +13...+18°С, на западе столбики термометра упадут до +10...+15°С. Днем воздух прогреется до +21...+26°С, на юге +24...+29°С.

В Киевской области кратковременный дождь, местами с грозой, ветер холодный, северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +13...+18°С, днем +21...+26°С.

В Киеве ночью +16...+18°С, днем +23...+25°С.

погода в Киеве 17 июня
Скриншот сообщения Укргидрометцентра

Напомним, в субботу, 15 июня, Киев снова накрыл сильный ливень, в результате чего на метро "Олимпийская" сорвало часть асфальта.

В то же время, в столице за последнее время вода в Днепре возле города поднялась на восемь сантиметров, обновив в этом году свой рекордный уровень.

Украина
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