Погода в Україні в понеділок, 17 червня — прогноз від Укргідрометцентру

Хлопець на самокаті під час зливи. Фото ілюстративне: УНІАН

Погода по Україні 17 червня буде переважно дощовою, подекуди навіть із грозами. Водночас в окремих західних регіонах без істотних опадів, але вночі буде відчутно холодніше через циклон.

Про це інформує Укргідрометцентр.

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За повідомленням синоптиків, у понеділок буде хмарно з проясненнями. Переважно по Україні пройдуть помірні дощі, подекуди з грозами, у північно-східних регіонах місцями зливи. Вночі переважно на заході та у Вінницькій області без істотних опадів.

Погода по Україні 17 червня. Джерело: Укргідрометцентр

Вітер північно-західний, на південному сході — південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі +13...+18°С, на заході стовпчики термометра впадуть до +10...+15°С. Вдень повітря прогріється до +21...+26°С, на півдні +24...+29°С.

На Київщині короткочасний дощ, місцями з грозою, вітер холодний, північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі +13...+18°С, вдень +21...+26°С.

У Києві вночі +16...+18°С, вдень +23...+25°С.

Скриншот допису Укргідрометцентру

Нагадаємо, у суботу, 15 червня, Київ знову накрила сильна злива, внаслідок чого на метро "Олімпійська" зірвало частину асфальту.

Водночас у столиці за останній час вода в Дніпрі біля міста піднялася на вісім сантиметрів, оновивши цьогоріч свій рекордний рівень.