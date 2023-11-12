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В Карпатах свирепствует метель — впечатляющие кадры заснеженных гор

12 ноября 2023 11:05
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Карпатах свирепствует метель — впечатляющие кадры заснеженных гор
Гора Поп Иван в снегу. Фото: МВД Украины
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Карпатах наступила настоящая зима. Гору Поп Иван засыпало снегом, а температура воздуха составляет -6°С.

Об этом сообщает МВД Украины.

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Снег на горе Поп Иван

В сообщении говорится, что на вершине Поп Иван Черногорский условия неблагоприятные: облачность, ветер от 4 до 7 метров в секунду, температура воздуха -6°С. Кроме того, наблюдаются снегопады и снижена видимость.

В МВД уточнили, что спасательные службы Прикарпатья советуют туристам перенести походы в горы на период более подходящей погоды.

снег
Снег на горе Поп Иван. Фото: МВД Украины

Напомним, ранее синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что на этой неделе в Украине будет переменная погода. Также будет резкое понижение температуры. По ее словам, сильного урагана, который был на прошлой неделе, не стоит ожидать в ближайшие дни.

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