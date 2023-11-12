У Карпатах лютує завірюха — вражаючі кадри засніжених гір

Гора піп Іван у снігу. Фото: МВС України

У Карпатах настала справжня зима. Гору Піп Іван засипало снігом, а температура повітря становить -6°С.

Про це повідомляє МВС України.

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Сніг на горі Піп Іван

У повідомленні йдеться, що на вершині Піп Іван Чорногорський умови несприятливі: хмарність, вітер від 4 до 7 метрів за секунду, температура повітря -6°С. Крім того, спостерігаються снігопади та знижено видимість.

У МВС уточнили, що рятувальні служби Прикарпаття радять туристам перенести походи в гори на період сприятливішої погоди.

Сніг на горі Піп Іван. Фото: МВС України

Нагадаємо, раніше синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомила, що цього тижня в Україні буде мінлива погода. Також буде різке зниження температури. За її словами, сильного урагану, який був минулого тижня, не варто очікувати найближчими днями.